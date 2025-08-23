DOLAR
Yumaklı: 'Krema ve Kaymak Tebliği' ile Tüketici Sağlığı Güvence Altında

Bakan İbrahim Yumaklı, 'Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği'nin yayımlandığını ve ürün kalitesi ile tüketici sağlığının güvence altına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:23
Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği''nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yumaklı, tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte ürün kalitesi ve tüketici sağlığının güvence altına alındığını vurguladı.

Bakan, konuya ilişkin paylaşımı NSosyal hesabından yaptı ve şu ifadeyi kullandı: "Bakanlık olarak kırmızı çizgimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimidir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Tebliğin yayımlanmasıyla krema ve kaymak üretimine ilişkin standartların düzenlenmiş olduğu ve tüketici güvenliğinin güçlendirildiği belirtildi.

