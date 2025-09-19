Yumaklı: Orman Gönüllülerine Düzenleme — Haklar 1 Ocak 2025'te

Bakan İbrahim Yumaklı, düzenlemeyle AFAD, Kızılay ve diğer sivil gönüllülerin 1 Ocak 2025'ten itibaren kanunla verilen haklardan yararlanacağını ve bazı gönüllülerin şehit statüsüne alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:54
Düzenleme AFAD, Kızılay ve sivil gönüllüleri kapsıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman gönüllülerine ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyi değerlendirdi ve yapılan değişikliğin kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' paylaşımında bulundu.

Düzenlemede 'gönüllü' tanımının yanı sıra 'Orman yangını gönüllüsü' ve 'Diğer gönüllü' tanımlarının yer aldığını belirten Yumaklı, şu ifadeyi kullandı:

'AFAD, Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı.'

Yumaklı, düzenlemenin kapsamının genişletildiğini vurgulayarak, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra diğer gönüllülerin ve vatandaşların da resmi olarak şehit statüsüne alındığını kaydetti.

Son olarak Yumaklı, 'Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir.' ifadeleriyle şehitlere ilişkin taziyesini dile getirdi.

