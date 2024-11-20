Yurt Dışı ÜFE Ekim'de Yıllık %30,70 Arttı

YD-ÜFE Ekim Ayında Artış Gösterdi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekim ayında aylık %0,09, yıllık bazda ise %30,70 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu verileri kamuoyuyla paylaştı.

Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla %0,09 artarken, geçen yılın aralık ayına göre %23,45; geçen yılın aynı ayına göre %30,70 ve son 12 aylık ortalamalara göre %47,62 oranında yükseliş gösterdi.

Sektörel Değişimler

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık %33,52; imalat sektöründe ise %30,65 artış gözlemlendi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde ise:

Ara mallarında %28,23

Dayanıklı tüketim mallarında %36,56

Dayanıksız tüketim mallarında %31,09

Enerjide %4,74

Sermaye mallarında %38,71 artış

Aylık Değişim Verileri

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %0,23, imalatta ise %0,08 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri şu şekilde gerçekleşti:

Ara mallarında %0,06

Dayanıklı tüketim mallarında %1,08

Enerjide %3,59

Dayanıksız tüketim mallarında %0,1

Sermaye mallarında %0,49 azalış

YD-ÜFE'nin Geçmiş Verileri

YD-ÜFE'nin tarihsel aylık ve yıllık değişim oranları da dikkat çekiyor. Bu veriler, endeksin dalgalanmalarını ve genel trendini ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.