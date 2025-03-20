Yurt Dışı ÜFE Şubatta Yüzde 2,05 Arttı

YD-ÜFE, şubat ayında aylık %2,05, yıllık %20,08 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:28
Yurt Dışı ÜFE Şubatta Yüzde 2,05 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda ise yüzde 20,08 artış gösterdi.

Buna göre, YD-ÜFE, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05 artarken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,10 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,08 oranında bir yükseliş gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,95 artış kaydedildi.

Sanayi sektörleri açısından duruma bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı alanında yıllık artış yüzde 23,12, imalat sektöründe ise yüzde 20,03 olarak belirlendi. Ana sanayi grupları arasındaki yıllık değişimler değerlendirildiğinde ise, sermaye malında yüzde 22,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,76, ara malında yüzde 19,19 ve enerjide yüzde 2,41 artış görüldü.

Aylık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,42, imalatta yüzde 2,03 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde dayanıklı tüketim malında yüzde 2,78, ara malında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,88, sermaye malında yüzde 1,81 ve enerjide yüzde 1,31 yükseliş gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin Değişim Oranları

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranlarına genel bir bakış:

Aylık Değişim Oranları

  • 2021: Ocak -1,37, Şubat -2,46, Mart 7,45, Nisan 7,14, Mayıs 4,69, Haziran 3,93, Temmuz 0,34, Ağustos -0,92, Eylül 1,55, Ekim 7,93, Kasım 13,49, Aralık 25,92
  • 2022: Ocak 3,25, Şubat 2,35, Mart 7,29, Nisan 2,61, Mayıs 6,51, Haziran 9,18, Temmuz 0,66, Ağustos 2,64, Eylül 0,67, Ekim 1,34, Kasım 2,77, Aralık 2,02
  • 2023: Ocak 4,04, Şubat 2,05

Yıllık Değişim Oranları

  • 2021: Ocak 32,51, Şubat 28,27, Mart 33,19, Nisan 35,31, Mayıs 39,64, Haziran 43,72, Temmuz 41,89, Ağustos 30,81, Eylül 28,87, Ekim 32,96, Kasım 47,89, Aralık 87,64
  • 2022: Ocak 96,44, Şubat 106,13, Mart 105,82, Nisan 97,11, Mayıs 100,54, Haziran 110,66, Temmuz 111,34, Ağustos 118,94, Eylül 117,04, Ekim 103,79, Kasım 83,66, Aralık 49,92
  • 2023: Ocak 50,98, Şubat 48,13

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