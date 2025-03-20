Yurt Dışı ÜFE Şubatta Yüzde 2,05 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda ise yüzde 20,08 artış gösterdi.

Buna göre, YD-ÜFE, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05 artarken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,10 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,08 oranında bir yükseliş gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,95 artış kaydedildi.

Sanayi sektörleri açısından duruma bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı alanında yıllık artış yüzde 23,12, imalat sektöründe ise yüzde 20,03 olarak belirlendi. Ana sanayi grupları arasındaki yıllık değişimler değerlendirildiğinde ise, sermaye malında yüzde 22,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,76, ara malında yüzde 19,19 ve enerjide yüzde 2,41 artış görüldü.

Aylık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,42, imalatta yüzde 2,03 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde dayanıklı tüketim malında yüzde 2,78, ara malında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,88, sermaye malında yüzde 1,81 ve enerjide yüzde 1,31 yükseliş gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin Değişim Oranları

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranlarına genel bir bakış:

Aylık Değişim Oranları

2021: Ocak -1,37, Şubat -2,46, Mart 7,45, Nisan 7,14, Mayıs 4,69, Haziran 3,93, Temmuz 0,34, Ağustos -0,92, Eylül 1,55, Ekim 7,93, Kasım 13,49, Aralık 25,92

2022: Ocak 3,25, Şubat 2,35, Mart 7,29, Nisan 2,61, Mayıs 6,51, Haziran 9,18, Temmuz 0,66, Ağustos 2,64, Eylül 0,67, Ekim 1,34, Kasım 2,77, Aralık 2,02

2023: Ocak 4,04, Şubat 2,05

Yıllık Değişim Oranları