Yurt Dışı ÜFE Temmuzda Aylık %3,03, Yıllık %30,06 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Genel Görünüm

YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla %3,03, geçen yılın Aralık ayına göre %23,4, geçen yılın aynı ayına göre %30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre %25,46 yükseldi.

Sektörel Yıllık Değişimler

Sanayinin iki sektörü yıllık bazda şu şekilde gerçekleşti: madencilik ve taş ocakçılığı %28,3, imalat %30,1.

Ana Sanayi Gruplarında Yıllık Değişimler

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri şöyle: ara malları %26,47, dayanıklı tüketim malları %33,74, dayanıksız tüketim malları %33,82, sermaye malları %34,48 ve enerji %10,44 artış gösterdi.

Aylık Değişimler

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında %4,22, imalatta %3,01 artış olarak hesaplandı.

Ana Sanayi Gruplarında Aylık Değişimler

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri şu şekilde gerçekleşti: ara malları %2,57, dayanıklı tüketim malları %3,26, dayanıksız tüketim malları %3,76, sermaye malları %2,99 ve enerji %2,98 artış görüldü.

Detaylı Oranlar

TÜİK tarafından yayımlanan veri setinde, YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranlarının yıllar ve aylara göre detaylı dağılımları yer aldı. Temmuz verileri yıllık bazda %30,06 artışı gösterirken, aylık bazda %3,03 yükseliş kaydedildi.

Detaylı aylık ve yıllık oranların tam listesi TÜİK yayımlamalarında yer almaktadır.