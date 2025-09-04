DOLAR
41,17 0%
EURO
48,08 -0,05%
ALTIN
4.688,77 0,54%
BITCOIN
4.561.226,74 1,23%

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stoklarında 29 Ağustos Değişimi

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşikler 29 Ağustos haftasında net 139,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı; DİBS ve ÖST stokları arttı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:53
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stoklarında 29 Ağustos Değişimi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse, DİBS ve ÖST stoklarında 29 Ağustos haftası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Veriler, yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ağustos haftasındaki menkul kıymet hareketlerini ortaya koydu.

Haftalık alım-satım dengesi

Rapora göre yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde bu yatırımcılar 763,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Stoklar nasıl değişti?

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar iken, 29 Ağustos haftasında 34 milyar 466,7 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde DİBS stokları 14 milyar 674,3 milyon dolardan 15 milyar 503,8 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 837,9 milyon dolardan 844,9 milyon dolara çıktı.

Veriler, yabancı yatırımcıların hisse piyasasından çıkış kaydettiğini ancak sabit getirili menkul kıymetlerde alım eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Dostu İş Yeri Protokolü İmzalandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD İşbirliği
2
Kırtasiye Ürünlerinde Güvenli Ürün Oranı %97'ye Çıktı — TÜKİD Hedefi %100
3
Bayraktar ve Şahbazov İzmir'de Enerji İşbirliğini Güçlendirdi
4
DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü
5
ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32,5 arttı — 78,3 milyar dolar
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı: 237 Bin
7
TCMB Rezervleri Rekor Seviyede: Toplam 178 milyar 357 milyon dolar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı