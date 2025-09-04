Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stoklarında 29 Ağustos Değişimi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse, DİBS ve ÖST stoklarında 29 Ağustos haftası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Veriler, yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ağustos haftasındaki menkul kıymet hareketlerini ortaya koydu.

Haftalık alım-satım dengesi

Rapora göre yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 139,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde bu yatırımcılar 763,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Stoklar nasıl değişti?

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar iken, 29 Ağustos haftasında 34 milyar 466,7 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde DİBS stokları 14 milyar 674,3 milyon dolardan 15 milyar 503,8 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 837,9 milyon dolardan 844,9 milyon dolara çıktı.

Veriler, yabancı yatırımcıların hisse piyasasından çıkış kaydettiğini ancak sabit getirili menkul kıymetlerde alım eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.