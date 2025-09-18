Yurt dışında yerleşiklerin hisse, DİBS ve ÖST stokunda 12 Eylül haftası hareketliliği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 'Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri' verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 12 Eylül haftasında piyasada önemli hareketler gerçekleştirdi.

Haftalık alım-satım

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Eylül haftasında net 587,9 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaparken; aynı dönemde 164,9 milyon dolar hisse senedi ve 167,8 milyon dolar Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Stoklardaki değişim

Hisse senedi stokları, 5 Eylül haftasındaki 32 milyar 426,1 milyon dolar seviyesinden 12 Eylül haftasında 30 milyar 963,2 milyon dolar'a geriledi.

Aynı dönemde DİBS stokları 14 milyar 488,9 milyon dolardan 15 milyar 75 milyon dolara yükselirken; ÖST stokları 835,4 milyon dolardan 665,5 milyon dolara düştü.