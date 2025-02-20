Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artış Gösterdi

Yurt Dışında Yerleşik Yatırımlar Yükseliyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında net 108,4 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verilerine göre, bu süreçte 1 milyar 851,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı da alındı.

Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Artış

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Şubat itibarıyla 32 milyar 865,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Şubat haftasında 32 milyar 961,9 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde DİBS stoku da 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 680,2 milyon dolara çıkarak dikkat çekti. ÖST stokları ise 722,9 milyon dolardan 725,7 milyon dolara yükseldi.