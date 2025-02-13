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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Düşüşte

Yurt dışındaki yatırımcılar, geçen hafta önemli miktarda hisse senedi ve DİBS satışı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:07
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stoku Düşüşte

Yurt Dışı Yatırımlarda Dikkat Çeken Değişimler

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 49,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 490,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Aynı dönemde, 10,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, 31 Ocak itibarıyla 33 milyar 747,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Şubat haftasında 32 milyar 865,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönem içinde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 20 milyar 152,2 milyon dolardan 18 milyar 405,4 milyon dolara düşerken, ÖST stokları 715 milyon dolardan 722,9 milyon dolara yükseldi.

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