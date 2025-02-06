Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokunda Dikkat Çeken Azalma

Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Yatırımları Değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarıyla ilgili önemli veriler yayımladı.

Hisse Senedi ve DİBS Alım Satım İstatistikleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında net 89,1 milyon dolarlık hisse senedi alarak piyasadaki etkinliklerini sürdürdü. Ancak, bu dönemde net 682,8 milyon dolarlık DİBS ve 300 bin dolarlık ÖST varlığı sattıkları dikkat çekti.

Stok Verileri Gözler Önünde

24 Ocak itibarıyla 34 milyar 217 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Ocak haftasında 33 milyar 747,4 milyon dolara gerileyerek azalmış durumda. DİBS stokları da aynı dökümle 20 milyar 562,5 milyon dolardan 20 milyar 152,2 milyon dolara düşerken, ÖST stokları 717,9 milyon dolardan 715 milyon dolara indi.

Bu veriler, yurt dışında yerleşik kişilerin piyasa dinamiklerine yönelik duruşunu ve değişimlerini yansıtırken, yatırımcıların genel eğilimlerini de gözler önüne sermektedir.