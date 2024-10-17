Yurt Dışında Yerleşiklerin Türkiye'deki Yatırımları

Hisse Senedi ve DİBS Satışları

Yurt dışında ikamet eden yatırımcılar, geçen hafta 125,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, aynı dönemde 200,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alındı.

Yatırım Stokları Üzerindeki Etkiler

4 Ekim 2023 itibarıyla yurt dışında yerleşik kişilerin toplam hisse senedi stoku 31 milyar 13,4 milyon dolar iken, 11 Ekim tarihinde bu rakam 31 milyar 4,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 735,2 milyon dolardan 15 milyar 902,2 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları da 343,2 milyon dolardan 367,2 milyon dolara çıktı.