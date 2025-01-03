Yurt Dışında Yerleşiklerin Türkiye Hisse Senedi ve DİBS Stoku Artış Gösterdi

Yurt Dışında Yerleşikler Hisse Senedi ve DİBS Stoku Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporunu yayımladı. 27 Aralık haftasında yurt dışında yerleşik kişiler, toplamda net 101 milyon dolarlık hisse senedi, 241,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 27,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Hisse Senedi Stoku Artış Gösterdi

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Aralık itibarıyla 33 milyar 212,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Aralık haftasında 33 milyar 843,4 milyon dolara yükseldi. Bu durum, yatırımcıların Türk hisse senetlerine olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

DİBS ve ÖST Stoklarında Düşüşler Yaşandı

Aynı dönemde, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 556,9 milyon dolardan 17 milyar 499,3 milyon dolara düştü. Ayrıca ÖST stokları ise 394,8 milyon dolardan 365,3 milyon dolara geriledi.

Bu veriler, yatırımcıların tercihlerini ve piyasa dinamiklerini gözler önüne sererken, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki yatırım davranışları hakkında önemli ipuçları sunuyor.