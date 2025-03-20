Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırımları Artış Gösterdi

Yurt Dışında Yerleşikler Aktif Yatırım Yapıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, Türkiye'deki hisse senedi, DİBS ve ÖST yatırımlarında önemli bir artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, 14 Mart haftasında yurt dışında yerleşik kişiler net 480,1 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 465,3 milyon dolarlık DİBS ve 2,6 milyon dolarlık ÖST varlığı elde etti.

Yatırımlardaki Kayıtlı Artış

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Mart itibarıyla 34 milyar 547,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Mart haftasında 35 milyar 800,6 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca, aynı dönemde DİBS stoku 19 milyar 623,6 milyon dolardan 20 milyar 875,4 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 740,1 milyon dolardan 739,3 milyon dolara indi.