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Yurt İçinde Merkez Bankası'na Gözler Çevrildi

Küresel piyasalar ABD seçim belirsizliğiyle karışık bir seyir izlerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:15
Yurt İçinde Merkez Bankası'na Gözler Çevrildi

Küresel Piyasalar ve TCMB'nin Beklenen Kararları

Küresel yatırım piyasaları, ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizlik içinde hareket ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları bugün dikkatle izlenecek.

ABD'deki Seçim Gelişmeleri

ABD'de seçim süreci, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmekte. Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ile birlikte Kamala Harris'in adaylığı neredeyse kesinleşti. Harris, 24 saat içinde 80 milyon dolardan fazla bağış topladı.

Büyük Şirketlerin Bilanço Açıklamaları

Bugün, Alphabet, Tesla, Visa, Louis Vuitton, Coca-Cola, General Electric ve Lockheed Martin gibi birçok büyük şirketin bilanço açıklamaları bekleniyor. Analistler, bu bilançoların hisse senedi ve sektörel dalgalanmaları artırabileceğini belirtiyor. Örneğin, Verizon'un açıklanan finansal sonuçları beklentileri karşılayamayınca hisseleri yüzde 6 değer kaybetti.

Emtia ve Tahvil Piyasasındaki Gelişmeler

Tahvil ve emtia piyasalarındaki satış baskısı devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesine gerilerken, altın ons fiyatı 2,394 dolarda işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 81,5 dolardan satılıyor. Bakırın libresi ise 4,18 dolarda işlem görmekte.

Asya ve Avrupa Piyasalarında Belirsizlik

Asya pay piyasaları da karışık bir seyir izliyor. Analistler, ABD'deki seçimlerin Asya piyasalarındaki belirsizliği artırdığını ifade ediyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika kararları öncesinde, dolar/yen paritesi gerilemeye devam ediyor.

Yurt İçinde Borsa İstanbul Gözlemleniyor

Yurt içinde ise Borsa İstanbul dün dar bir bantta hareket ederek BIST 100 endeksinin yüzde 0,15 artışla 11,172.75 puandan kapanış rekoru kırdığı görüldü. Bugün, analistler TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Türkiye'nin tüketici güven endeksini takip edecek.Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler:

  • 10:00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi
  • 14:00 Türkiye, temmuz ayı TCMB'nin faiz kararı
  • 17:00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi
  • 17:00 ABD, haziran ayı ikinci el konut satışları

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