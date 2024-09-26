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Zeybekci: Enflasyonla Mücadelede Üretim Artışı Şart

Zeybekci, Zonguldak'ta enflasyonla mücadelenin yolu olarak üretimi ve arzı artırmayı işaret etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:30
Zeybekci: Enflasyonla Mücadelede Üretim Artışı Şart

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Zonguldak'ta Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Zonguldak'ta düzenlediği basın toplantısında enflasyonla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, parasal sıkılaşmanın ilk adım olduğunu ancak etkin mücadele için üretim ve arzın artırılması gerektiğini vurguladı.

Tüketim Eğilimleri ve Ekonomi Politikaları

Zeybekci, Türkiye'nin dünya ekonomisiyle farklı koşullar yaşadığını belirterek, "Dünyadaki para piyasaları, ekonomi ve tüketim eğilimleri açısından farklılaşma süreci başlamıştır. Tüketim daralmasının yavaş yavaş genişlemeye dönüşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Tanklardaki Gezi Olayları, 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi süreçlerden bahseden Zeybekci, Türkiye'nin seçimlerden sonra dünya standartlarında kabul görmüş ekonomi politikaları uygulama kararı aldığını ifade etti.

Üretim Seferberliği ve Yapısal Reformlar

Zeybekci, enflasyonla mücadelenin etkinliği için ürettikleri stratejileri açıkladı: "Enflasyonla gerçek anlamda mücadele için üretim seferberliği ve yapısal reformlar şarttır. Devam eden parasal tedbirlerle birlikte, yatırımlarımızı artırmak üzere harekete geçiyoruz. Önümüzdeki yıl, hem üretim seferberliğinin hem de enflasyon oranlarının düşmeye başladığı günleri göreceğiz."

Sürdürülebilirlik Üzerine Ortak Çalışmalar

Zeybekci, tarım ve ticaret politikalarında sürdürülebilirliğin önemine değinerek, "2026'dan itibaren Avrupa'da karbon nötr önlemlerinin alınacağı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarımız sürmekte ve bu, öncelikli hedeflerimizden biri olacak" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda basına kapalı tartışmalar yapıldı, ancak Zeybekci'nin vurguladığı noktalar, yatırım ve üretim odaklı bir ekonomik büyüme için önemli mesajlar taşıdı.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi programa katılmak için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel...

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi programa katılmak için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, bir otelde düzenlenen "İl Bilgilendirme Sunumu Toplantısı"na iştirak etti.

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi programa katılmak için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel...

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında bir dizi programa katılmak için Zonguldak'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, bir otelde düzenlenen "İl Bilgilendirme Sunumu Toplantısı"na iştirak etti.

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