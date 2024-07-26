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Zincir marketlerde flaş değişim! Gidenler gözlerine inanamıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Gıda işletmelerinde QR kod kullanımı' uygulamasını hayata geçirmesi, marketten satın alınan ürünlerle ilgili tüm bilgilere ulaşmayı kolaylaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 02:03
Zincir marketlerde flaş değişim! Gidenler gözlerine inanamıyor!

QR kod uygulamaları, zincir mağazalar ve gıda şirketleri tarafından giderek daha fazla tanıtılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı QR kod uygulaması, gıda güvenliği açısından tüketicilere önemli faydalar sağlamaya başlıyor.

Müşteriler ürünü kontrol etmeden önce tüm bilgileri görebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bu uygulama tüketicilere büyük kolaylıklar sağlıyor. "Tarım Cebimde" ygulamasını indirip, “Gıda Denetimi” menüsünden “Firma Denetimi Talebi” seçeneğine tıklayıp QR kodu taramanız yeterli. Bu sayede şirket tescil/onay numarası, unvanı, adresi, son denetim tarihi gibi bazı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uzman Görüşü!

Tüketici Konfederasyonu'nun (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi olan Baki Öztürk, söz konusu uygulamanın amacını şu ifadelerle açıklıyor: Tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen QR kod uygulaması, ürünün üretimindeki aşamadan tüketimine kadar güvenilir olması nasıl sorusunun yanıtını veriyor.

İşletmeler nasıl QR kod oluşturabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı QR kod uygulaması

İşletmeler https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr ​​adresinde yer alan “İşletme QR Kodu Oluştur” linkine tıklayıp gerekli bilgileri girerek kendi QR kodunu oluşturabilir. Bu belgeler müşterilerin kolayca görebileceği ve bilgi alabileceği bir yere asılmalıdır. Şüpheli ürünler ile test sonuçları

Halk, şüpheli ürün bulması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iletişim bilgileri veya “ALO 174 GIDA HATTI” ve “ALO 175 TÜKETİCİ BİLGİ HATTI” telefon numaralarından şikayet veya ihbarda bulunabiliyor. Gelecekte QR kod sonuçları yalnızca denetim tarihini değil aynı zamanda denetim sonucunu da içerecek.

Uygulamanın Avantajları

Bu uygulamanın avantajı kamuoyunun ürün veya firmanın güvenilirliğinden şüphe duyma ihtimalinin yüksek olmasıdır. Bu sayede tüketiciler, satın aldıkları ürünün sahte olup olmadığını, üretim hatası olup olmadığını, firmanın ürünü standartlara uygun olarak satıp satmadığını öğrenebiliyor. Ayrıca bu uygulama firmalar arasındaki rekabeti de arttırmaktadır. Sağlık standartlarına uyan ve sahte ürün içermeyen şirketlerin ticari itibarı daha iyi olacaktır.

Bu uygulama şu anda gönüllülük esasına dayalı olup tarım ve sıfır kredi piyasalarında ilk kez hayata geçirilmiştir. Ancak rekabet ortamı ve aynı zamanda da müşteri güvenini kazanma ihtiyacı nedeniyle tüm firmaların hızla bu sisteme geçmesi beklenmekte. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gelecekte bunu zorunlu hale getirme ihtimali var.

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