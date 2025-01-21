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Ziraat Bankası Cezayir Şubesi'nin Faaliyetlerine Başladı

Ziraat Bankası, Cezayir'de yeni şubesini açarak yurt dışında hizmet verdiği ülke sayısını 20'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:10
Ziraat Bankası Cezayir Şubesi'nin Faaliyetlerine Başladı

Ziraat Bankası Cezayir Şubesi Faaliyete Geçti

Ziraat Bankası, Cezayir Şubesi ile birlikte yurt dışındaki hizmet noktalarını genişletmeye devam ediyor. Banka, Cezayir Merkez Bankası'ndan aldığı onayla bu hizmete başladı. Bu yeni şube, Ziraat Bankası'nın Mısır'dan sonra Afrika'daki ikinci noktası olma özelliğini taşıyor.

Global Hizmet Ağı Genişliyor

Ziraat Bankası, 2024'te açtığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır birimlerinden sonra Cezayir ile dünya genelindeki hizmet verdiği ülke sayısını 20'ye çıkararak büyümesini sürdürüyor.

Genel Müdür Alpaslan Çakar, bankanın yurt dışında aktif olduğu coğrafyaların önemine dikkat çekerek, "Cezayir, 6 milyar doları aşan Türk yatırımları ve artan dış ticaret hacmiyle ülkemiz ticaretinin önemli partnerlerinden biridir. Şubemiz, iki ülke arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğine katma değer sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

Uluslararası Tecrübe ile Cezayir Ekonomisine Katkı

Çakar, Ziraat Bankası'nın geniş yurt dışı ağının 20 ülkede 127 hizmet noktasına yayıldığını belirterek, "Cezayir bankacılık sektörüne kalıcı değer katmayı hedefliyoruz. 1700'e yakın banka ile kurduğumuz geniş muhabir ağı sayesinde dış ticaretin gelişimine katkı sağlıyoruz," dedi.

Genel Müdür Çakar, önümüzdeki dönemde de yeni coğrafyalarda hizmet noktalarını açmak için çalışmaların süreceğini vurguladı.

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