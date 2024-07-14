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Ziraat Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! Emeklilere sürpriz rakam

Ziraat Bankası emekli ödeme tutarlarını güncelledi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 15:21
Ziraat Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! Emeklilere sürpriz rakam

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme! Ödemeler bu tutarlarda olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÖDEME GÜNCELLEMESİ

Milyonlarca emekli maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların promosyon ödemesinden faydalanabilmek için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. 

ziraat bankası emekli ödemeleri

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerden 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üstü maaş alanlara 12 bin TL ödeme yapacak. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleştikten sonra Ağustos ayı itibariyle bankaların da promosyon tutarlarının güncellenmesi bekleniyor. Bankalar güncel tutarları sosyal medya hesapları ve resmi internet siteleri üzerinden duyuracaklar. Siz de güncel rakamları kaçırmamak için Ziraat Bankası resmi internet sitesini takip edebilirsiniz! 

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