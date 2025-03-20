Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantep Sanayi Odası'nda Sanayicilerle Buluştu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) iş insanlarıyla bir araya geldi. Bu önemli toplantıda Gaziantep'in ekonomisi ve sanayi potansiyeli masaya yatırıldı.

Gaziantep Ekonomisinin Önemi

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çakar, beraberindeki heyetle GSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ziraat Bankası'nın ülkenin köklü bankaları arasında yer aldığını vurgulayan Çakar, "Reel sektörün üretim, yatırım, ihracat ve istihdamda elde ettiği ve edeceği başarıları bizler de ülkemiz adına çok önemli kazanımlar olarak görüyoruz. Gaziantep'te reel sektörün destekçisi olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

GSO Meclis Başkanı'ndan Açıklamalar

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, herkesin Türkiye için fedakarca çalışması gerektiğine vurgu yaparak, "Özveriyle çalışan firmalarımıza yönlendirilen finansman desteği, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır. Bankacılık ve reel sektör birlikte çalışmalıdır," değerlendirmesinde bulundu.

GSO Başkanı'nın Vurguları

GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise, Ziraat Bankası heyeti ile gerçekleştirdikleri toplantının önemli bir fırsat olduğunu belirtti. "Tüm bankalardan aynı yaklaşımı bekliyoruz. Çünkü reel sektör, finans sektörüyle işbirliği içinde olmalıdır," dedi.

Ziyaret sırasında bankacılık sistemi ve kredi maliyetlerindeki güncel durum ile sanayi ve üretim konularında istişarelerde bulunuldu.