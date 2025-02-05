Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Yılın Kareleri Oylamasında

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, AA Oylamasına Destek Verdi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, 2023 yılının en güzel fotoğraflarını seçmek üzere gerçekleştirilen önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Çakar, bankanın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sanat ve kültüre verdiği önemi vurguladı. "Yılın Kareleri" oylamasının, fotoğraf sanatçılarına destek vermek ve toplumsal olayları daha derin bir şekilde gözlemlemek adına büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

ETKİNLİĞE KATILIM!

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen bu oylamaya katılım, geniş bir kitleye ulaşmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. Çakar, bu tür etkinliklerin toplumda ivme yaratacağına inanıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.