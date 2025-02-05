DOLAR
35,94 -0,05%
EURO
37,36 -0,07%
ALTIN
3.302,64 -0,57%
BITCOIN
3.520.483,17 0,87%

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Yılın Kareleri Oylamasında

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:12
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Yılın Kareleri Oylamasında

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, AA Oylamasına Destek Verdi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, 2023 yılının en güzel fotoğraflarını seçmek üzere gerçekleştirilen önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Çakar, bankanın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sanat ve kültüre verdiği önemi vurguladı. "Yılın Kareleri" oylamasının, fotoğraf sanatçılarına destek vermek ve toplumsal olayları daha derin bir şekilde gözlemlemek adına büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

ETKİNLİĞE KATILIM!

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen bu oylamaya katılım, geniş bir kitleye ulaşmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. Çakar, bu tür etkinliklerin toplumda ivme yaratacağına inanıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Yılın Kareleri Oylamasında
2
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
3
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları Belirlendi
4
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Gümrük Vergileri ve Yoğun Veri Gündemi
5
Rekabet Kurulu Frito Lay Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısını Gerçekleştirdi
6
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G İhalesi Açıklaması: 2025 Hedefi
7
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!