Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası 17.800 TL ödeme yapacak! Tüm emekliler başvurabilir

Üç banka emeklilere 17 bin 700 TL ödeme yapacak! Hemen başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 BANKADAN EMEKLİ ÖDEMESİ

Emekli vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre Ziraat Bankası, İş Bankası ve Garanti Bankası emekli müşterilerine 17 bin 700 TL'ye kadar ödeme yapacak. Ziraat Bankası kredi ödemesinden faydalanmak için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla ödeme yapabilirsiniz.





İş Bankası 17 bin 700 TL kredi kampanyasından faydalanmak için bankanın şubelerine gidebilir ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla başvurularınızı oluşturabilirsiniz. Ziraat Bankası 17 bin 700 TL emekli kredi ödemesi için başvurular en yakın banka şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla 7/24 yapılabilecek. Bankaların kredi ödemelerinden faydalanabilmek için kimlik artı, emekli maaş cüzdanı ya da emeklilik belgesi ve gelir belgelerinin ibraz edilmesi zorunlu olacak. Kredi ödemeleriyle ilgili detaylı bilgiye bankanın resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.