Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Geçmişten günümüze kadar halk arasında en çok tercih edilen kamu bankalarından olan Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Bildiğiniz gibi Ziraat Bankası ara sıra sunduğu kampanyalarla gündeme damgasın ı vurmaktadır.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada sona yaklaşıldı. Kampanya kapsamında yapılan tüm ramazan alışverişinde toplam 750 TL'ye varan Bankkart lira hesabınıza geri iade edilecektir. Hem gıda hem de market alışverişlerinizde geçerli olacak olan bu kampanya kapsamında anlaşmalı bakkal, market, kasap, manav ve şarküteriden bir defada yapılacak alışverişte 750 TL ve üzeri alışverişe 75 TL bankkart lira hediye edilecek. Hediye edilecek bankkart liralar 10 defa üst üste hediye edildiğinde 750 TL'ye ulaşacak.

750 TL Kazanabilirsiniz!

Ziraat Bankası tarafından açıklanan detaylar kapsamında 14 Nisan 2024 tarihine kadar yapılan gıda ve market alışverişlerinde 750 TL bankkart lira kazanma imkanı sizlere sunulmakta. Alışverişe gitmeden önce Ziraat Mobil üzerinden RAMAZAN yazıp 4757'ye mesaj ileterek kampanyaya dahil olup daha sonra alışverişinizi tamamlayıp bankkart liraları hesabınıza alabilirsiniz.