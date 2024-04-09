Bist 100
9.814,19 0%

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Her daim yaptığı kampanyalarla ön plana çıkan Ziraat Bankası bugünde adından söz ettirmeyi başardı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:53
Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Geçmişten günümüze kadar halk arasında en çok tercih edilen kamu bankalarından olan Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Bildiğiniz gibi Ziraat Bankası ara sıra sunduğu kampanyalarla gündeme damgasın ı vurmaktadır. 

Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve 14 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada sona yaklaşıldı. Kampanya kapsamında yapılan tüm ramazan alışverişinde toplam 750 TL'ye varan Bankkart lira hesabınıza geri iade edilecektir. Hem gıda hem de market alışverişlerinizde geçerli olacak olan bu kampanya kapsamında anlaşmalı bakkal, market, kasap, manav ve şarküteriden bir defada yapılacak alışverişte 750 TL ve üzeri alışverişe 75 TL bankkart lira hediye edilecek. Hediye edilecek bankkart liralar 10 defa üst üste hediye edildiğinde 750 TL'ye ulaşacak. 

750 TL Kazanabilirsiniz! 

Ziraat Bankası tarafından açıklanan detaylar kapsamında 14 Nisan 2024 tarihine kadar yapılan gıda ve market alışverişlerinde 750 TL bankkart lira kazanma imkanı sizlere sunulmakta. Alışverişe gitmeden önce Ziraat Mobil üzerinden RAMAZAN yazıp 4757'ye mesaj ileterek kampanyaya dahil olup daha sonra alışverişinizi tamamlayıp bankkart liraları hesabınıza alabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak
7
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Artık bu ödemeyi yapmak zorundalar

Maaşı yetmeyen emeklilere 3 gün içinde 17.520 TL nakit jesti! Son başvuru tarihi verildi

Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

Acil para arayanlara 20.000 TL'lik nakit ödeme! Başvurmayan bin pişman olacak

Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Başvuru yapanlara geri ödeme başlıyor! Bu şartları sağlayan milyonlarca çalışan alacak

Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Asgari ücrete 4.250 TL zam! SON dakika ''Hayırlı olsun'' duyurusu yapıldı