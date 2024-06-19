Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,53 0,04%
EURO
35,03 0,34%
ALTIN
2.423,47 0,01%

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar son dakika! 6 gün içinde yapılması gerekiyor

Banka müşterilerine son duyuru! Başvuru için elinizi çabuk tutun! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 17:04
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar son dakika! 6 gün içinde yapılması gerekiyor

Ziraat Bankası müşterileri için son günler! Hemen başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI SON DUYURULARI

En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilere özel 20 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Başvurular online kanallar aracılığıyla ya da banka şubelerinden kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru yapacak müşterilerin 18 yaşından büyük olması, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olması, kredi notunun belirlenen düzeylerde olması şartlarını taşımaları gerekiyor. 20 bin TL ihtiyaç kredisi ev dekorasyonu, eğitim masrafları, sağlık giderleri ya da tatil planları gibi birçok farklı alanlarda kullanılabilecek. 

ziraat bankası kredi kampanyası

Aynı zamanda borçlarınızı kapatmak için de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterilerine kredi notuna göre limit değişikliği uygulayabilir. Ziraat Bankası vadeleri 12-60 ay aralığında düzenliyor. Başvurular değerlendirildikten sonra banka müşteriye kısa mesaj yoluyla bildirim yapıyor ve başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini hesaplarından anında çekebiliyor. Müşterinin kredi notunun düşük olması, diğer borçlarının düzenli ödenmemesi gibi etkenler başvurunun olumsuz sonuçlanmasına sebep olabiliyor. Kredi notunuzu yükseltmek istiyorsanız bankalardan kullandığınız kredi ve kredili ürünleri düzenli şekilde ödemelisiniz. Banka 20 bin TL ihtiyaç kredisinin yanında müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı kredi ödemeleri de yapıyor. Siz de bankanın resmi internet sitesi üzerinden kendinize uygun kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Bankanın kredi kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! 3500 TL için açık tarih verildi

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

En ucuz sıfır otomobilde zirve değişti! Fiat bayram öncesi son golünü attı!

Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

En ucuz sıfır otomobilde zirve değişti! Fiat bayram öncesi son golünü attı!

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

Gram ve çeyrek altında yer yerinden oynayacak! 3500 TL için açık tarih verildi

En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar son dakika! 6 gün içinde yapılması gerekiyor

Bayram öncesi 09.00 itibarıyla duyuruldu! 12.000 TL ek ödeme hesaplara geçecek

KPSS'den 60 puan alanın işi hazır! O kuruma memur alımı için başvurular açıldı

Akbank müşterileri etrafına topladı! 4.000 TL dağıtıyor

Çalışana Müjde! Kıdem Tazminatına Temmuz ayarı: Bu zamana kadar yapılmayan yapılıyor!

Akaryakıt ve LPG zammı öncesinde büyük müjde! Dev indirim duyurusu yapıldı

Bankkart’a yüklenecek 8.500 TL IBAN’da bekliyor