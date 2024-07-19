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Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Ziraat Bankası iki gün içinde başvuru yapan müşterilerine 20 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 14:58
Ziraat Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olana 20.000 TL! 48 saat içinde başvuru şartı var

Müşterilere güzel haber! Ziraat Bankası 20 bin TL ödeme yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 20 BİN TL ÖDEME

En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası müşterilerine özel yeni bir ödeme kampanyası başlattı. Banka müşterileri 20 bin TL ödeme için hızlı şekilde başvurularını oluşturabilecek ve nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek. 20 bin TL kredi ödemesi için emekli müşteriler de başvurularını oluşturabilecekler. 

ziraat bankası 20 bin tl ödeme

Başvurular en yakın banka şubelerinden ya da bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Ziraat Bankası acil nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel başlatılan kredi kampanyasının başvuru değerlendirmeleri de kısa süre içinde müşterilere bildirilecek. Ziraat Bankası 20 bin TL kredi ödemesi için detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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