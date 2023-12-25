Ziraat Bankası'ndan yılsonu fırsatı! 4757'ye SMS atın harcamalarınızı geri kazanın

Ziraat Bankası her müşterisine kendisini özel hissettirecek yeni yıl kampanyasını sunmuş bulunuyor. Ay başında başlayan kampanya ile alakalı son uyarılarını yapan banka, başlatılan yeni yıl harcama kampanyasının 31 Aralık'ta son bulacağını belirtmiş bulunuyor.

Ziraat Bankası Bankkart kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanya açıklamasında yeni yıl alışverişiniz için toplam 750 TL kazanma fırsatınız olacağı bildirilmiş bulunuyor. Yılbaşını keyfli hale gelmesi, hediye ve ihtiyaçlarınızı daha ucuza mal etmenizi sağlayacak olan kampanya, giyim, ayakkabı, kozmetik, kuyum, ev tekstili, züccaciye, hediyelik eşya, çiçek ve kitap alışverişlerinde geçerli olacak.

Bekirtilen kampanya aralıklarında her 2500 TL ve üzeri alışverinizde 250 TL kazanma imkanı sunan banka, bunu 3 kere tekerrür edebileceğiniz açıklamış bulunuyor.





KAMPANYAYA DAHİL OLMA ŞARTI

Ziraat Bankası Bankkart kampanyasına dahil olabilmek için harcama yapılmadan önce kampanyaya mobil üzerinden ya da SMS ile dahil olma gerekliliği mevcut. SMS ile Ziraat Bankası 750 TL kampanyasına dahil olmak için YENIYIL yazıp 4757'ye SMS göndermeniz yeterli olacaktır. Sunulan bu kampanya ile yılbaşı akışverişleriniz daha da ketifli hale gelecek.

Yapılacak olan alışverişlerin e-ticaret sisteminde geçerli olmayacağı belirtilirken, sadece bireysel olarak yapılan alışverişler geçerli olacak. Kampanyadan hak kazanılan ödemeler anında kullanıcının hesabına aktarılaak iken, geri kullanma imkanı da hemen sağlanabilecek. 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL hak kaznadığınız geri ödeme en fazla 3 kere banka arafından sağlanabilecek iken bu kapsamda en fazla kazanç 750 TL olabilecek.

Öte yandan Ziraat Bankası yapılan alışverişlerinizin geri ödemesini kazanacağınız bankkart lira ile de geri ödeme imkanı sağlayabiliyor. Bankartın hen kredi kartı özelliği hem de hesap kartı özelliği ile kampanyaya dahil olunabilecek iken Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Bedava kartları kampanya kapsamı dışında kalacak.