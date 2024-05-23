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Ziraat Bankasından emeklileri güldürecek hareket! Ek nakit ödeme yapılacak

Ziraat Bankası emekli müşterilerine güzel haberi verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.05.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:54
Ziraat Bankasından emeklileri güldürecek hareket! Ek nakit ödeme yapılacak

Ziraat Bankası emekli müşterilerine bu tutarlarda ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası emekli müşterilerine özel 16 bin 700 TL nakit ödeme kampanyası başlattı. Ziraat Bankası 16 bin 700 TL nakit ödeme kampanyasından faydalanmak için banka şubelerine giderek başvurularınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. 

emekliye 16 bin 700 tl ödeme

Eğer banka şubelerine gitmek istemiyorsanız bankanın dijital kanalları aracılığıyla da kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Emekli vatandaşın ödeme kampanyasından faydalanması için belirli bir gelir seviyesine sahip olması gerekiyor. Banka detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bankanın emeklilere özel ödemesine kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz! 

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