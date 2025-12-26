DOLAR
Zonguldak Kestane Balı Dünya Zirvesinde: Akosman Çiftine Londra ve Paris'te Altın Ödül

Kilimli'de yaşayan Akosman çifti, 9 yıl önce 40 kovanla başladıkları arıcılıkta Zonguldak kestane balını 2024'te Londra ve 2025'te Paris'te altın ödüle taşıdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:33
Zonguldak kestane balı uluslararası arenada iki yıl üst üste altınla taçlandı

Kilimli'de yaşayan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, 9 yıl önce 40 kovan ile başlayan arıcılık yolculuğunu profesyonelleştirerek Zonguldak kestane balını dünyaya tanıttı. Saflık ve kalite göstergesi olan prolin değeri dünya standartlarının üzerinde çıkan bal, önce 2024'te Londra'da, ardından 2025'te Paris'te düzenlenen uluslararası yarışmalarda Altın Bal Ödülü'ne layık görüldü.

Akademik bilgiyle gelen üretim anlayışı

Muhammet Akosman, dedesinden ve ailesinden devraldığı mesleği modern tekniklerle birleştirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü mezunu olan Akosman, 2016'da kurduğu işletmeyi eşiyle birlikte her yıl büyüttü ve kalite odaklı üretime öncelik verdi.

Uluslararası başarı ve gurur

Akosman, Zonguldak kestane balının uluslararası başarısını şu sözlerle özetledi: "2024 senesinde Londra’da Altın Bal Ödülü almıştık. 2025 üretimiyle Paris’te katıldığımız yarışmada yine altın ödülü aldık." İki sene peş peşe gelen ödüllerin hem kendileri hem de Zonguldak için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Analiz sonuçları ve sağlık faydaları

Bal analizlerinde özellikle prolin ve diastaz değerlerine önem verdiklerini belirten Akosman, sonuçların farkı ortaya koyduğunu söyledi. Elde ettikleri değerler arasında ortalama 1.500 üstü prolin, ödül aldıkları dönemde ise 1.980 gibi yüksek rakamlar ve 45-50 arası diastaz bulunduğunu aktardı. Akosman, kestane balının antioksidan bakımından çok zengin olduğunu ve bağışıklığı güçlendirdiğini, akciğer ve üst solunum rahatsızlıklarında faydalı olduğunu ifade etti.

Zonguldak: Yeraltı kömürü, yerüstü kestane balı

Zonguldak'ın hem yeraltı hem de yerüstü zenginliklerine dikkat çeken Akosman, "Bizim Zonguldak’ın yeraltı elması kömürse yerüstü elması da kestane balıdır" diyerek bölgenin değerine vurgu yaptı.

Hedef: Zonguldak kestane balını markalaştırmak

Geleneksel arıcılık bilgisini modern yöntemlerle birleştirdiklerini belirten Akosman, hedeflerinin Zonguldak kestane balını tanıtmak ve kentte güçlü bir arı ürünleri markası oluşturmak olduğunu söyledi. Piyasada yaygın olan tağşişe karşı kalite ve şeffaflık vurgusu yapan üretici, kestane balını sağlık amaçlı tüketilebilecek özel bir ürün olarak nitelendirdi.

Aile emeği ve kadın üretici vurgusu

Sevgi Akosman da arıcılığın ailelerinin merkezinde olduğunu belirterek, gezginci arıcılık yaptıklarını ve asıl mesleklerinin kestane balı üretimi olduğunu söyledi. Sevgi Akosman, balın antioksidan ve bağışıklık destekleyici etkilerine dikkat çekerek, arıcılığı tüm kadın üreticilere tavsiye etti ve iki yıl üst üste alınan ödüllerin önemini vurguladı.

Sonuç: Akosman çiftinin 9 yıl önce 40 kovanla başlayan adımı, Zonguldak kestane balını uluslararası zirveye taşıdı. Yükselen analiz değerleri ve arıcılığa yönelik kalite odaklı üretim, bölge balının dünyada tanınmasını sağladı.

