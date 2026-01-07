Zonguldak'ta Taşkömüründen Nadir Toprak Elementi AR-GE’si: TTK ile TENMAK Protokolü

TTK ile TENMAK arasında imzalanan protokolle Zonguldak'ta taşkömürü ve yıkama atıklarından nadir toprak elementi elde edilmesi için AR-GE çalışması başlatılacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:14
Zonguldak'ta Taşkömüründen Nadir Toprak Elementi AR-GE’si: TTK ile TENMAK Protokolü

Zonguldak'ta taşkömüründen nadir toprak elementi araştırması başlıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) arasında imzalanan protokol kapsamında, Zonguldak'ta taşkömürü ve yıkama atıklarından nadir toprak elementi elde edilmesine yönelik AR-GE çalışmaları planlanıyor.

Amaç ve kapsam

Geçtiğimiz aylarda imzalandığı belirtilen protokol, ileri teknoloji ürünlerinde kullanılan nadir toprak elementlerinin kömürün bünyesi ve atıklarında araştırılmasını kapsıyor. Projenin, bölgeye ekonomik katkı sağlaması ve atıkların değerlendirilmesine imkân tanıması hedefleniyor.

Uzman değerlendirmesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Yılmaz, protokolün önemine dikkat çekti. Yılmaz, AR-GE çalışmasının özellikle ikincil kaynakların araştırılması açısından değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Özellikle ikincil kaynaklar dediğimiz kaynakların araştırılması söz konusu. 'Kömürün bünyesinde veya atıklarında bir nadir toprak elementleri bulabilir miyiz?' çerçevesinde AR-GE çalışmasına yönelik proje imzalandığını biliyoruz. İnşallah bu tür şeyler bulunursa bölgeye de katma değer sunacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda atıkların değerlendirilmesi açısından da bu konuyu önemsiyorum.'

Yılmaz, dünyada başta ABD ve Çin olmak üzere birçok ülkenin nadir toprak elementleri üzerinde çalıştığını; Türkiye'de ise ETİ Maden, TENMARK ve MTA aracılığıyla araştırmalar yürütüldüğünü vurguladı. Yılmaz, kömür kaynaklarında ve atıklarında yapılacak çalışmalarla ilgili teknik değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

'Kömürün kendi bünyesinde olabilir. Kömürün atıklarında ve kül birleşiklerinde olabilir. Bununla beraber cevher hazırlama dediğimiz atıklarında ve uçucu kül dediğimiz, kömür yandıktan sonra oluşan ince toz kalıntıların da araştırılmasına gerek vardır diye düşünüyorum. Kömürün direkt bünyesine vardır demek de biraz soru işareti. Bunun biraz araştırılması gerekiyor. 'Kömürü yakalım, bunun külüne bakalım' demek de doğru bir yaklaşım değil. Ancak bunun belli bir araştırmadan geçmesi gerekir. Laboratuvar ölçekli araştırmaların yapılması ve yavaş yakılması lazım. Daha sonra ortaya belli bir kalıntının ortaya çıkması lazım ve bunların analiz edilmesi gerekiyor. Diğer tarafta da 'şist' dediğimiz kömürün killi yapılarında da bakılması gerekiyor. Çünkü birinci yataklarda genel olarak killi yapılara sahibiz. Buralarda aranmaz ama TENMAK ve TTK arasında ikincil yataklar dediğimiz bölgeler söz konusu. Buralara, atıklara ve kömürün kendi bünyesine bakılacaktır.'

Projenin ilerleyen aşamalarında laboratuvar ölçeğinde analizler ve yakma-deneyleri ile elde edilecek kalıntıların incelenmesi planlanıyor. Elde edilecek bulgular, bölgedeki madencilik uygulamaları ve atık yönetimi için yol gösterici olacak.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. SERDAR YILMAZ, SÖZ KONUSU PROTOKOLÜN DEĞERLİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çarşamba'nın Ekonomik Gücü ÇTB'de Değerlendirildi
2
Antalya turizminde rekor: Ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı
3
Kemer 2025'te 1 milyondan fazla Rus turist ağırladı
4
Sungurlu Yatırım Hamlesi: Başkan Muhsin Dere 2026 Yol Haritasını Açıkladı
5
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi: bin 200 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
6
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
7
Malatya'da Hakediş Krizi: Yerinde Dönüşüm Projeleri Durma Noktasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları