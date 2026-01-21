Zorlu Enerji, LSEG ESG Değerlendirmesinde Dünya Lideri — 92/100

Zorlu Enerji, LSEG'in 2025 ESG değerlendirmesinde 100 üzerinden 92 puan alarak, 346 şirket arasından Elektrik Hizmetleri ve Bağımsız Güç Üreticileri kategorisinde dünya birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:24
Zorlu Enerji, LSEG değerlendirmesinde dünya liderliğine yükseldi

Zorlu Enerji, uluslararası finansal analiz kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan 2025 ESG değerlendirmesinde 100 üzerinden 92 puan alarak dikkat çekti. Değerlendirme, 2024 mali verileri baz alınarak gerçekleştirildi ve şirket, Elektrik Hizmetleri ve Bağımsız Güç Üreticileri kategorisinde raporlama yapan 346 şirket arasında birinci oldu.

Değerlendirme ve performans detayları

Zorlu Enerji, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında dengeli ve güçlü bir performans sergiledi. Kategori bazında elde edilen puanlar şöyle:

Çevresel (Environment): 96 — İklim kriziyle mücadele ve etkin kaynak yönetimi çalışmaları bu yüksek skorda belirleyici oldu.

Sosyal (Social): 90 — Ürün Sorumluluğu başlığında 99, Toplum başlığında ise 93 puan alındı; bu sonuçlar Zorlu Enerji'nin küresel uygulamalarda örnek seviyede olduğunu gösteriyor.

Kurumsal Yönetişim (Governance): 90 — Yönetim başlığında elde edilen 98 puan ise şirketin şeffaf ve hesap verebilir yönetim yapısını ortaya koydu.

CEO Elif Yener'in değerlendirmesi

Zorlu Enerji CEO'su Elif Yener, şirketin sürdürülebilirlik odaklı iş modelini vurgulayarak, "Geleceğe uyumlu bir şirket olma hedefiyle faaliyetlerimizin her aşamasında sürdürülebilirliği esas alıyor, içinde bulunduğumuz topluma ve dünyaya uzun vadeli değer katmayı amaçlıyoruz. Zorlu Enerji olarak, uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımımızı \"Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri\", \"Etki Odaklı Büyüme\" ile \"İnsan ve Kültür\" başlıkları etrafında şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirliğin enerji sektörüne ve dünyanın geleceğine yön veren temel konulardan biri olduğuna inanıyoruz. LSEG değerlendirmesinde dünya birincisi olmak, bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor" dedi.

Strateji ve hedefler

Şirket, yenilenebilir enerji alanındaki konumunu ve sürdürülebilirlik vizyonunu uzun vadeli değer yaratma üzerinde kuruyor. 2040 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediği ifade edilen Zorlu Enerji, sürdürülebilirliği tüm faaliyet ve karar alma süreçlerinin merkezine alıyor.

Bu sonuç, Zorlu Enerji'nin hem sektörde hem de küresel ölçekte sürdürülebilirlik uygulamalarını güçlendirdiğini ve LSEG tarafından uluslararası düzeyde tanındığını gösteriyor.

