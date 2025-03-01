Zorlu Holding'de CEO Değişimi: Cem Köksal İstifa Etti

Zorlu Holding, 1 Mart 2025 itibarıyla CEO'su Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, yönetim süreçleri ile ilgili yaşanan iç tartışmaların kamuoyuna yansımasının ardından, Zorlu Grubu'nun konuyla ilgili duruşunu vurgulamak adına bu bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grubumuzun diğer şirketlerinden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine dair bir tartışmanın ortaya çıkması üzerine yaşanan hassasiyetler paylaşılıyor. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve durumumuz hakkında açıklama yapmak amacıyla bu bilgileri sunuyoruz," denildi.

Duyuruda, Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına bağlı olarak faaliyet gösterdiği, milli ve manevi değerlere sahip bir kurum olduğunun altı çizildi. Grubun, hissedarları ve yönetim kadrolarıyla birlikte toplumsal konulara dair sorumluluk sahibi yaklaşımlarıyla bilinmekte olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak, Zorlu Grubu, yaşanan bu gelişmelere ilişkin tüm paydaşlara ve kamuoyuna üzüntülerini bildirdi.