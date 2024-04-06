%0 faizle 800.000 TL taşıt kredisi! Sıfır araçlara sıfır faiz kampanyası başladı

Kredi kullanımı özellikle de son aylarda yüksek faiz oranları sebebiyle nakit ihtiyacı olan vatandaşın cebini zorlayabiliyor. Bankaların sunduğu cazip kredi kampanyaları da faiz oranlarının yüksekliği ile biliniyor. Hal bu iken gerek nakit ihtiyacı olan gerekse de ürün ve hizmet kullanmak isteyen vatandaş, alternatif yolları araştırıyor.

Taşıt kredileri de ihtiyaç kredileri artışından etkilenmeye devam ediyor. Yüzde 4 civarında seyreden taşıt kredi faizleri geri ödemesi de bir hayli yüksek seyrediyor. Bu kapsamda markalar tarafından sunulan aylık kampanyalar araştırma konusu oluyor. Milli gururumuz TOGG tarafından başlatılan düşük faizli uzun vadeli ve faizsiz 12 ay taksitli kredi kampanyası oldukça dikkat çekiyor. Türkiye'nin gururu, yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG, nisan ayı kampanyasıyla heyecan yaratıyor.





TOGG tarafından başlatılan kampanyada en dikkat çeken kampanya ise faizsiz kredi desteği olurken kampanyanın ay sonuna devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

TOGG FİYATI

TOGG T10X uzun menzil araç fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 432 bin 600 lira

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 673 bin lira

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 823 bin lira

TOGG KREDİ KAMPANYASI

TOGG T10X İÇİN düzenlenen kampanyalar dikkat çekiyor. 800 bin lirayı 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla veren TOGG modeli için aylık taksit ödemesi ise 66.666 TL'ye tekabül ediyor.

TOGG T10X DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Yüz tanıma teknolojisini sunan bu model, İklimlendirme planlayıcı ve 60 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisini barındırıyor. TOGG, sunduğu yenilikçi teknolojiler ve cazip kampanyalarla elektrikli araç pazarında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.