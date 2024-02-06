Emeklilere ay sonu şoku! Bunu yapanlara Şubat ayında tek kuruş maaş yok

Emekli vatandaşlara önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Emeklilere ay sonu şoku! Bunu yapanlara Şubat ayında tek kuruş maaş yok
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Emekli maaşlarıyla ilgili büyük şok! Bu hatayı yapanlar tek kuruş maaş alamıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUNU YAPANLARA MAAŞ YOK

Son dönemlerde sahte sigorta yaptırarak emekli olan vatandaşların sayıları çoğalmaya başladı. SGK konuyla ilgili sıkı denetlemeler başlattı ve emekli prim ödemeleri tek tek iptal edilmeye başlandı. Üç sene sahte sigorta yaptıran geçmişte ödediği primleri kaybetmiş oluyor ve emekli maaşı olarak aldığı tutarları da faiziyle geri ödüyor. İhlal yaptığı tespit edilen iş yerlerinde eğer durum kişi emekli olduktan sonra tespit edilirse kaç sene olduğuna bakmadan o zamana kadar verilen bütün emekli maaşının iadesi alınıyor. SGK kağıt üstünde sigortalı şekilde gösterilen ve sahte sigorta yapan iş yerleriyle ilgili denetimlerini yoğunlaştırdı. 

bunu yapanlara emekli maaşı yok

Normal şartlarda emeklilik şartlarını taşımayan kişilerin tespit edilmesi için sürekli çalışan bir ekip kuruldu. Özellikle de ev hanımlarında rastlanılan eş veya akraba yanında sigortalı olarak gösterilme durumu son zamanlarda artış göstermeye başladı. Sahte iş eri açıp insanları sahte sigortalı olarak gösteren kişilerin sahtecilik suçu cezası 5 seneye kadar hapis cezası olarak belirleniyor. Sahte iş yerlerinin vergi yükümlülükleri iş veren kişiden alınıyor ve faaliyet gösterilen dönemle ilgili ceza uygulanıyor. Soruşturmalar sonrasında sahte sigortayı destekleyen, prim ödemesi yapmadan sahte sigorta yapan ve kurumu dolandıran kişiyle ilgili yasal işlem başlıyor. EYT kapsamında emekli olmak isteyenlerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortasının başlamış olması gerekiyor. EYT başvurularında bazı çalışan kişilerin prim günlerinin usulsüz sigorta girişi yapıldığı tespit edilmesi sebebiyle iptal edildiği öğrenildi. 

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