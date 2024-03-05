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1-2 çocuğu olana müjde! Mart'ta asgari 3.614 TL maaş gibi ödeme alınacak

Devlet tarafından sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Desteklerin aylık taksitlerinin ödeme tarihleri ile alakalı araştırmalar yapılıyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:02
1-2 çocuğu olana müjde! Mart'ta asgari 3.614 TL maaş gibi ödeme alınacak

Hükümet tarafından eğitime ve çocuklara sağlanan desteğin ardı arkası kesilmiyor. Özellşkle de dar gelirli bireye sunulan destekler konusunda gün gün kalem sayısı da arttırılıyor. 2024 yılında devlet tarafından sağlanan kimi destekler konusunda memur maaş katsayısınca artışlar mevcut iken bu desteklerin Şubat ayı taksitleri akabinde Mart ayı ödemelerinin tarihleri merak ediliyor. Çocuklu hanelere gerekm eğitim gerekse de özel ihtiyaçlarının karşılanması adına bir çok destek sağlanıyor. Hu destekler arasında dar gelirli hanelerde bulunan 2 çocuğa sağlanan SED  desteği büyük önem arz ediyor. Hanede bulunan ilk 2 çocuğun giderleri devlet tarafından karşılanıyor. SED desteği her ay düzenli olarak hesaplara aktarılırken, bu kapsamda Mart ayı taksitleri merak ediliyor. 

2024 yılı başında memur maaş zammı oranınca SED desteği de zamlandı. Çocuğun okul statüsüne göre şekillenen ödemeler geçtiğimiz seneye göre yüzde 50 oranında artış gösterdi. Ana okuluna giden en düşük ödeme tutarı 2.421 TL’den 3.614 TL’ye yükseltilirken, ailelere sağlanan destekte yaşanan büyük artış gözler önüne serildi. 

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Çocukların okul hayatlarında eğitim eşitliğinin sağlanması adına ve çocuğun sosyal kurumlara verilmesi yerine ailesi ile yaşamasını hedefleyen SED desteğinde lise öğrencilerine sağlanan ödeme 3.874 TL’den 5.782 TL'ye yükseltildi. 

İlkokul ortaokul çağında okuyan çocuğu olan hanelere ise 3.632 TL’den 5.421 TL'ye artış gösteren ödemeler düzenli olarak ay ay hesaplara aktarılıyor. 

SED DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK

Her ay düzenli olarak ödenen SED desteği Şuabt ayında ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılmıştı. Bu kapsamda Mart ayına girilmesi ile birlikte Mart taksidinin ne zaman hesaplara aktarılacağı konusu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılan tutar ve tarih açıklaması yapılırken Mart ayı taksitlerinin de ayın 2. yarısı itibari ile hesaplara tanımlanacağı tahmin ediliyor. 

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YÜKSEKÖĞRENİM DESTEĞİ

Öte yandan yükseköğretim de okuyan dar gelirli çpocuk da SED desteğinden faydalanabiliyor. AYlık olarak 6.505 TL ödeme yapılıyor.

KORUYUCU AİLELERE DESTEK

SED desteği kapsamında koruyucu ailelere de destek ödesi yapılıyor. Koruyucu hanelere SED desteği minimum 5.705 TL’den 8.895 TL’ye yükseltilmiş bulunuyor. 

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