1 milyon kişiye müjde: Bu sayede anında emekli olunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler ile alakalı verdiği talimatların ardı arkası 2024 yılında da kesilmeyeceğe benziyor. Özellikle de ara zam talepleri konusunda yapılacak açıklamaya gözler çevrili beklenirken emekli olmak isteyen vatandaş da erken emeklilik kapısının aralanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene EYT ilan edilmesi akabinde 2 milyondan fazla birey emekli olma hakkını kazanırken, 2024 yılında da yüz binlerce yeni bireyin emekliler kervanına dahil olacağı konuşuluyor. Öyle ki artı olarak Bağ-Kur SSK prim eşitlenmesi durumunda da yeni emekli sayısının bir milyon kişi artacağa tahmin ediliyor.

Küçük esnafa erken emeklilik sağlayacak olan Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi konusunda yapılacak açıklama milyonlarca esnaf tarafında merakla bekleniyor. Bakkal, terzi, kuaför, berber gibi bir çok sektörde işletimi bulunan küçük esnaf prim gün sayısının 1800 gün düşürülmesi adına adım atılacak olan tarihi merak ediyor.





BAĞ-KUR SSK PRİM EŞİTLEMESİ NE ZAMAN?

2023 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan prim eşitleme vadini belirtmişti. 9.000 gün olan bağ-kur prim ödeme gün sayısının SSK'lılar ile eşitlenerek 7.200 güne indirgenmesi konusu ile alakalı gelişmeler yakından Takip ediliyor. Son dakika gelişmelerde ise düzenleme ile alakalı somut adımların atıldığı belirtilmiş bulunuyor.





BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada seçim vaadi olarak belirtilen prim gün eşitliğinin kısa sürede devreye alınacağı belirtildi. Bakan Işıkhan tarafından 9.000 Günden 7.200 güne indirgenme programından faydalanacak olan birey sayısının 1 milyon kişi olduğu açıklandı.

Küçük esnaf olarak nitelendirilen işletmelerin sahipleri 7200 gün ile erken emekli olma hakkına sahip olacak. Ancak konu ile alakalı Henüz bir kanun teklifi mevcut değil. Prim indirgenmesinden faydalanmak adına 10 ve altında personel çalıştıran işletme sahibi olunması gerekliliği tahmin ediliyor. Öte yandan erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartının da düzenleme kapsamında yer alabileceği tahmin ediliyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda Bağ-kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı sağlanacak