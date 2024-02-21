17 milyon emekliye uyarı! Bir daha emekli maaşı alamayacaklar listesinde var mısınız hemen bakın!

Geçtiğimiz sene içerisinde EYT yasasının onay alması ile birlikte 3 milyon civarında emekli sayısında artış yaşanmış iken 2024 senesi içerisinde de artışın devam edeceği tahmin ediliyor. 17 milyona yakın kişi sayısı ile en geniş kitle olarak tabir edilen emekli kesim ile alakalı çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Gerek maaşlarda gerekse de ek ödemeleri konusunda emekliye bir çok fırsat sunuluyor. Ancak son dakika yapılan açıklamada milyonlarca emeklinin maaşları ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. SGK tarafından yapılan duyuruda belli şartları taşımayan emekliden binlerce lira kesileceği iddia ediliyor. SGK müfettişlerinin emekli ve emekli maaşları ile alakalı gözetimleri devam ediyor. Bu gözetimler ile birlikte çok fazla sayıda emeklinin maaşında kesinti yaşanacağı belirtilirken, ödenen kimi paraların da geri alınacağı belirtilmiş bulunuyor.





MİLYONLARCA EMEKLİ GÖZETİMDE

Yapay zeka kullanımı artık her sektöre girmeye başladı. Doğru komutlarla doğru neticeye ulaşılmasını sağlayan yapay zeka, SGK müfettişlerinin de çalışma alanlarına girmiş bulunuyor. 17 milyon emeklinin tek tek incelemeye alındığı bilgisi verilirken, haksız olarak emekli kazancı sağlayan bireyin emekliliğinin sona erebileceği de belirtilmiş bulunuyor.

Usulsüz emekli kapsamına giren özellikle de dul maaşı almak için boşanan ve maaşı bağlanan bireye sağlanan ödemeler ile alakalı ve malulen emeklilik durumunda devreye giren asılsız raporların incelenmesi adına çalışmalar devam ediyor.





MALULEN EMEKLİLİLER DİKKAT

Erken emeklilik sebebi olan malulen emekli olan bireyler için ilk incelemeler başlatılmış bulunuyor. Bu kapsamda emeklilik işlemlerinde usulsüzlük ortaya çıkan çok sayıda birey olduğu belirtilirken, bu bireylerden, tüm ödemelerin geri alınacağı da ifade edilmiş bulunuyor. Öte yandan dul maaşından faydalanmak adına boşanan kadınlarında varlığının sezilmesi durumunda cezai işlemlerin başlatılacağı da belirtiliyor.3

Sahte boşanma yolu ile bu maaş ödemesinden faydalanan bireyler konusunda gün gün şikayetlerin yinelendiği belirtilmiş bulunuyor. Konu ile alakalı olarak haksız kazancın belirlenmesi durumunda yasal faiziyle birlikte geri ödeme cezasının da verileceği belirtilirken, sahte sağlık raporları ile alakalı çalışmalarında devam ettiği açıklandı.