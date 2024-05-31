10.000 TL emekli maaşı dönemi kapandı! Haziranda maaşlar 13 bin liraya çıkıyor

Milyonlarca emekli için maaş ödemeleri ve ikramiyeleri hakkında önemli haberler gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. Temmuz ayında ara zam alacak olan emekli öncesinde Kurban Bayramı emekli maaşı ödeme tarihleri ile birlikte ikramiyelerin hesaplara aktarılacağı tarihi merakla bekliyor. Emekliler tahsis numarasına göre her ayın 17-28'i arasında maaşlarını almakta. Bu kapsamda Kurban Bayramının 16 Haziran’a tekabül etmesi sebebiyle bayram öncesinde maaşların dağıtılacağı tahminleri de sunulmakta. Öte yandan Bayram İkramiyesi ödemeleri ile alakalı da bekleyiş süregelirken, Bakan Işıkhan tarafından merakla beklenen açıklama yapılmış bulunuyor.

EMEKLİYE HAZİRAN'DA 13.000 TL ÖDEME

Yapılan açıklama kapsamında en düşük emekli maaşları Haziran ayında 13.000 TL olarak ödenecek. Bu tutar Haziran ayında ödemesi sağlanacak iken en düşük emekli maaşı 10.000 TL ve 3 bin lira emekli ikramiyesi ile birlikte emekli Haziran da 13 bin lira maaş alacak





Emeklilerin en çok merak ettiği bir konuda tutarın yanı sıra zaman açıklaması. Bankalara yapılacak olan ödemelerin 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara aktarılacağı bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Ancak son dakika gelişmelerde ikramiye ödemelerinin geriye çekilebileceği tahmin ediliyor.

Emekli ikramiyesinin bayram öncesinde ödenecek olması konusunda karar verileceği tahmin edilirken bayram ihtiyaçlarını karşılamak adına emekliye ilaç gibi geleceğe benziyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı tahminleri sunuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, bayram ikramiyesinden SGK'dan aylık alan dul-yetimler de dahil olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişinin faydalanacağı belirtildi. Kesinleşmesinin an meselesi olduğu bu durum, bayramda ekonomik özgürlüğü de beraberinde getirecek.

ZAMLI ÖDEMELER BAŞLADI

Emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak ve zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. EN son mayıs ayında normal maaşlarını alacak olan emekli, Haziran ayında 3 bin lira ikramiye ödemesi ile birlikte hemen akabinde zamlı maaşlarını alacak olması en düşük emekli maaşı 10 bin lira dönemi kapandı dedirtiyor.