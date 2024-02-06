100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu açıldı! Onay alan 3 ay bir kuruş taksit ödemiyor

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Yasal Uyarı: Banka gerekli gördüğü takdirde kredi hüküm ve koşullarında değişiklik yapılması hakkını saklı tutmaktadır. VakıfBank, kredi kuralları çerçevesinde başvuruları serbest bir şekilde değerlendirme hakkını da saklı tutar. Banka, kampanya süresinde faiz oranlarını ve kredi koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.