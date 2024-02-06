100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu açıldı! Onay alan 3 ay bir kuruş taksit ödemiyor

VakıfBank, ihtiyaç sahibi olanların yanında olmaya devam ederken hazırladığı kampanyalarıyla yüzleri güldürüyor. VakıfBank tarafından sunulan 100.000 TL'ye kadar kampanyası 3 ay ertelemeli olarak sağlanacak.

100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu açıldı! Onay alan 3 ay bir kuruş taksit ödemiyor
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VakıfBank, kredi ihtiyacı olan kişilere kayıt ücreti olmadan, uygun faiz oranlarıyla ve geniş ödeme seçenekleriyle bir fırsat sunuyor.

Kredi limiti 100.000TL!

VakıfBank, yenilikçi hizmetleriyle bankaya gitmeye veya müşteri hizmetlerini aramaya gerek kalmadan, tek tıkla kolayca kredi hesaplama olanağı da sunuyor. Vade, taksit sayısı, kredi tutarı gibi birçok özelliği tek tıkla seçerek kendinize uygun krediye ulaşabilirsiniz.

VakıfBank 100.000 TL ihtiyaç kredisi

Yasal Uyarı: Banka gerekli gördüğü takdirde kredi hüküm ve koşullarında değişiklik yapılması hakkını saklı tutmaktadır. VakıfBank, kredi kuralları çerçevesinde başvuruları serbest bir şekilde değerlendirme hakkını da saklı tutar. Banka, kampanya süresinde faiz oranlarını ve kredi koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

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