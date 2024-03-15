Öğrenciye belediye desteği: 590 TL hesaplara aktarılacak

Devlet tarafından öğrencilere bir çok destek sağlanıyor. Özellikle de dar gelirli öğrencileri ilgilendiren destekler arasında yol desteği, sınav desteği, SED desteği gibi ödemeler bulunuyor. Devletin yanı sıra belediyeler de kendi sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere yönelik olarak bir çok desteğini açıklamayı sürdürüyor. Seçim senesi olması sebebiyle belediye başkanları tarafından onayı verilen destek sayılarında da artışlar gözlemleniyor. Gün gün kamuoyuna açıklaması yapılan çok sayıda destek bulunuyor. Özellikle de lise ve üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere sağlanacak olan destekler ile alakalı araştırmalar yapılırken, son sınav desteği sağlayacağını açıklayan ve acele ödemeleri hak sahibi öğrencinin hesabına aktarın belediye; Kocaeli Belediyesi olarak gündeme çıkmış bulunıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada öğrencilere sağlanan destek ile birlikte sosyal sorumluluk anlayışı bir kez daha ön plana çıkarılmış bulunuyor. Sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan hanelerin çocuklarının eğitimine destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ,YKS sınavına girecek olan öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı. Belediye 12. sınıfta okuyan öğrencilerin Yüksek Öğretim kurumları sınavına giriş ücretlerini hesaplara aktaracak. Yapılan açıklama kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sağlanan destek ile Belediye sınırları içerisinde yaşayan öğrenciler sınav masraflarını karşılama konusunda rahat bir nefes alacağa benziyor.





Eğitimde eşitlik fırsatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım programları arasında 7'den 70'e her bireyi ilgilendiren destek programları bulunuyor. Son olarak eğitim alanında da önemli bir rol üstlenen belediye, sosyal destek alan hanelerde yaşayan öğrencilerin eğitimine Katkı sağlamak adına Harekete geçmiş bulunuyor. YKS stresi yaklaşırken, dar gelirli hanelerde yaşayan öğrenciye eğitim fırsatını arttırmak amacı ile sağlanan bu destek ile dezavantajlı durumdaki öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Sınav ücretleri ödenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yaşayan yüzlerce öğrenciye AYT ve TYT sınavları için toplamda yüz binlerce lira sınav desteği ödemesi yapıldı. Öğrencilerin sınav masraflarını karşılanması bu sayede sağlanırken, eğitim hakkı konusundaki eşitliğin sağlanması yolunda da önemli bir adım atılmış oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zaman zaman eğitim destekleri ile birlikte ön plana çıkan sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden belediyeler arasında yer alıyor.