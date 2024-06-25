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100.000 TL’yi Perşembe saat 13.00’e kadar çekin! Kredi faizleri hortladı hortlayacak

100.000 TL olarak kullanılan krediye hangi banka ne kadar faiz ekliyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.06.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:00
100.000 TL’yi Perşembe saat 13.00’e kadar çekin! Kredi faizleri hortladı hortlayacak

Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler vatandaşın cebini negatif olarak etkilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi, direkt olarak bankaların faizlerine yansırken, ceplerini güçlendirmek isteyen bankalar tarafından faizler de rekor kırmaya devam ediyor. Ancak ihtiyacı olan, acil ödemesi çıkan, tadilat, tatil, sağlık gibi harcamalara ek olarak borçlarını toplamak isteyen müşteriye yönelik zaman zaman yeni kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan kampanyalarda en çok dikkat çeken konu düşük faiz imkanı olurken, Haziran da kredi faizlerinde yaşana düşüş dikkatleri çekiyor. Bu kapsamda hangi bankanın hangi faizi sunduğu konusu yakından takip ediliyor.

BANKALARIN KREDİ FAİZLERİ

100.000 TL olarak kullanılan krediye hangi banka ne kadar faiz ekliyor? İşte detaylar...

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, Garanti BBVA'nın "Bayram Kredisi" kampanyası yüzde 3,89 faiz oranıyla vatandaşın cebine girerken TEB'in "Hoş Geldin Kredisi" de yüzde 4,19 faizle oldukça cazip ve ortalamanın altında seyrediyor. Türkiye İş Bankası'nın "İhtiyaç Kredisi" yüzde 4,55, Akbank'ın "Hızlı İhtiyaç Kredisi" ise yüzde 4,47 faiz oranıyla müşteriye sunuluyor.

Genel olarak kredilerin faiz ortalaması yüzde 4,5 civarında seyrederken bu ortalamanın altında yer alan her kampanya cazip olarak kabul ediliyor. Türkiye İş Bankası'nın "İhtiyaç Kredisi" yüzde 4,55, Akbank'ın "Hızlı İhtiyaç Kredisi" ise yüzde 4,47 faiz oranıyla ortalamanın üzerinde seyrederken, tercih edilebilirliği bu kapsamda azalıyor.

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Bilindiği üzere faizler TCMB tarafından politika faizi kararları ile birlikte değişiyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bir tık daha yükselteceğini iddia ederken bu durumda kredi faizlerinin de artması olası gibi duruyor. Perşembe günü açıklanacak olan politika faizle ile birlikte bayram ayı kampanyalarının son bulması faizleri arttıracağa benzerken, vatandaşın kredi kullanımı için acele etmesi gerekiyor. (Tavsiye içermemektedir. Uzmanların tahminleri ile güncel kredi faizleri sunulmuştur)

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