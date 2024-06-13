14 Haziran sabahı IBAN'a bakanın gözleri parlayacak! O ödemeler hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çok destek ödemesi yapılıyor. Söz konusu destek özellikle de dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bireylere ya da hanelere, ihtiyaçlarına göre sağlanıyor. Aile Ve Soayal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından destek ödemeleri ile alakalı olarak tarih ve tutar açıklamaları sunuluyor. Bayrama sayılı günler kala sosyal desteklerin bayram öncesi hesaplara akatarılacağı açıklaması yapılmıştı. Konu ile alakalı olarak yapılan açıklamada bir çok sosyal desteğin bu hafta sonuna kadar hak sahibi bireyin hesabına aktarılacağı belirtildi. Söz konusu destekler için yarına kadar hesaplara aktarılacağı belirtildi.





Kurban Bayramı'nın coşkusuna ortak olmak isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, güzel bir haberle vatandaşları sevindirdi. Evde bakım maaşı almaya hak sahibi olan birey, için ödemeler bayram öncesine çekildi ve yarın sabah itibari ile hesaplara aktarılacağı belirtildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada "Evde Bakım Yardımı" kapsamında 560 bin vatandaşa toplam 4,2 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda her bireye 7608 TL aktarılacak.





Engelli bireylerin ihtyiaçlarının karşılanması ve sosyal dengenin sağlanması amacıyla ailelere destek olmak için çalışmalarını tam sürat sürdürüyor. Bayramın sevincini engelli bireyler ve aileleri için de anlamlı hale getiren bu ödemeler, hükümetin sosyal devlet olma yolunda attığı adımların öncüsü olarak nitelendiriliyor.

Bireyin hayat kazandırılması , sosyal hayata dahil edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması adına sağlanan destek ile engellilerin ve ailelerinin hayatlarını daha kaliteli bir şekilde sürdürmelerine olanak sağlanıyor.