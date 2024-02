15 Şubat'a kadar gidene 1500 TL destek! Sosyal yardım kalemleri artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi bireylere bir çok destek ödemesi sunuluyor. Her bireyin ihtiyacına göre şekillenen ödemeler ya tek seferlik ya da sürekli olarak sağlanıyor. 2024 yılı her ürün ve hizmete yapılan zamlar ile birlikte maaşlara da yapılan düzenlemeler sosyal destek zamlarını da arttırırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gün gün yeni destek açıklamaları da takip ediliyor. Vatandaş kendisine sağlanan imkanları merakla araştırırken, özellikle de yeni destekler her daim dikkat çekiyor. 31 Mart seçimlerine az bir vakit kala belediyelerde de destek konusunda artı hareketlenmeler yaşanıyor. Gün gün bakanlığın haricinde destek ödemeleri ile her bireyi yakından ilgilendiren gelişmeler açıklanıyor.

Seçimleri kazanmak isteyen belediye başkan adayları, destek vaatlerini açıklarken, mevcut başkanlar da koltuğunun sürdürülebilirliği adına çeşitli imkanlar sağlıyor.





2024 Şubat ayı destek ödemeleri ile alakalı detaylar yakından takip ediliyor. Ayın 2. yarası itibarı ile SED ödemeleri, Aile Destek paketi ödemeleri, engelli, yaşlılık aylığı, kadın desteği gibi birçok desteğin zamlı ödemesi yapılacak iken Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinde de zam oranları açıklanmış bulunuyor. Sosyal desteklerle alakalı vatandaşın yakından takip ettiği birçok belediye desteği de gün gün açıklanmaya devam ediyor. Belediyeler birçok destek ödemesi sağlıyor. Özellikle de ramazan ayına girilmesi sayılı vakit kala dar gelirlinin mutfağını zenginleştirecek destekler çok dikkat çekiyor.

BELEDİYE SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Seçime son 2 ayda az bir vakit kala Şubat ayında hak sahibi olunabilecek destekler ile alakalı araştırma yapan vatandaşın karşısına Özellikle de Ramazan ayı destekleri çıkabiliyor. Son dakika sosyal medyada yer alan Ramazan ayı desteğinde toplamda 50.000 haneye 1500 TL destek ödemesi sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Söz konusu destekler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı açıklanırken başvuruların 15 Şubat tarihine kadar devam edeceği de belirtilmiş bulunuyor.





BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda gerek esnafa gerekse de ihtiyaç sahiplerine sağlanan desteklerin devamının geleceği de belirtilmiş bulunuyor. 1500 TL değerindeki Ramazan desteği çek olarak ödeneceği de açıklanan bilgiler arasında.

Birçok belediye bu kapsamda türlü türlü destek ödemeleri için başvuruları açmış iken bağlı bulunulan belediyenin sosyal destek vakıflarına gidilerek başvurular tamamlanabiliyor. Şubat ayına girilmesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da sağlanan desteklerin Şubat taksitleri için ödeme tarihleri araştırılırken, bakanlıktan 2024 Şubat destek ödemeleri ile alakalı herhangi bir açıklama şu anlık yer almıyor