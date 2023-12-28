Akbank'tan son uyarı! 3 güne 6.000 TL chippara kampanyası bitiyor

BAnkaların Aralık ayı kampanyalarının sonuna gelinmiş bulunuyor. Yılın son kampanyaları ile alakalı bankalar son çağrılarını yaparken, Akbank tarafından KOBİ'lere yönelik olarak başlatıla kampanya için de son 3 gün çağrısı yapılmış bulunuyor. Akbank'lı KOBİ'ler son 3 gün kalan kampayalardan toplamda 5 bin liraya varan chip para kazanabilecek. KOBİ'lerin Akbank ile çalışmalarını arttıracak, onları kazançlı çıkartacak kampanya kapsamında otomatik fatura ödeme talimatı, çek karnesi, SGK ödeme talimatı hizmetleri arasında yer alan aktiflik kampanyalarından en 5'ini kapsayan KOBİ'lere 5 bin lira geri ödeme sağlanıyor.

SADECE ESKİ MÜŞTERİLERİ KAPSIYOR

31 Aralık'ta bitecek olan kampanyada sadece Akbank müşterileri faydalanbileceği için, müşteri işlemlerini hali hazırda kartları ile tamamlayabiliyor. Akbank KOBİ kampanyası kapsamında yaptığı açıklamasında 'Artı olarak ilgili kriterlerin 6 üründe sağlanması ve ürünlerden birinin ticari kredi kartı olması halinde ilave 1.000 TL chip-paraya sahip olarak toplam 6.000 TL chip-para kazanıyor.'' derken kampanya için son 3 gün uyarısını da sunmuş bulunuyor.





Tüm Akbank müşterilerini ilgilendiren kampanya ile alakalı yapılan tüm açıklamalarda ürün ya da hizmet sahibi olan Akbnaklı için son 30 gün içerisinde hiç bir hizmet akdi kullanmamaış olma zorunluluğu mevcut.

anka kartı, ticari kart, üye iş yeri, mobil, telefon ve diğer ödemeler için otomatik ödeme talimatı, çek karnesi, SGK ödeme talimatı hizmetlerinde aktiflik şartını sağlayan, müşteri olup da son 30 gün içinde kullanım sağlamamış olan KOBİ'lerden kampanyaya dahil olanlara 3 ay EFT Havale işlemlerinin bedava sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

Öte yandan yukarıda bahsi geçen kriterlerden 6. sına sahip olan KOBİ'ye bin lira ek chip para ödemesi yapılabilecek. KamPanyadan kazanılan chipparaların hesaplara aktarılma tarihleri 15 Ocak 2024 olarak açıklanırken, kazanılan chipparalar için KOBİ'nin Akbank Kart’ı (banka kartı) veya Axess Business, Axess KOBİ ticari kredi kartı olması gerekmektedir.

Aktiflik hizmetleri belirtilen hizmetlerin aktiflik tarihleri arasında en bir kere tanımlanmış olması anlamına gelmektedir.