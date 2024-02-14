150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Maaşların enflasyon karşısında ezilmeye başladığı ve sadece giderlere yettiği şu dönemde ekstradan bir ihtiyacı olan vatandaş adeta ne yapacağını şaşırıyor. Acil ihtiyaçlarda bankaların sunduğu kampanyalar dikkat çekerken, özellikle de krediye yönelimin mecburen azaldığı şu dönemde hayat kurtarıcı olabiliyor. Merkez Bankası'nın TL değerlemesi adına attığı adımlar arasında yer alan politika faizinin arttırılması kredi faizlerine de yansıdı. Bu kapsamda faizler yaklaşık 7 aylık bir süreçte katlandı. İhtiyaç çerçevesinde kredi çekme imkanı azalan vatandaş, sunulan kampanyalara yönelmeye başladı.





Kredi faizlerinin 5 ve üzerinde seyrettiği şu dönemde düşük faiz kampanyaları dikkat çekmeye başladı. Bankalar yeni müşteri olunması durumunda, kredi puanına ya da gelirine göre düşük faiz imkanı sağlamaya başladı. Özellikle de TEB Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında 150.000 TL'de faizler düştü de düştü.





CEPTETEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Yüksek tutarlı kredi arayışında olan vatandaşa yönelik olarak başlatılan kredi kampanyasında erteleme ve düşük faiz imkanı bir arada sunuluyor. Bu kapsamda belirli şartları sağlayan müşteriye 150,000 TL’ye varan ek ödeme yapılıyor. Bireysel kredi ihtiyacı olan bireyin hesabına anında aktarılacak olan tutarın 150.000 TL olduğu kampanyanın detayları merakla araştırılıyor. 1.000 - 150.000 TL aralığında herhangi bir tutar kredi kullanımını sağlayan banka 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme imkanı da sağlıyor. Ayrıca gelir belgesini getirerek kredi başvurusunda bulunan vatandaştan ek olarak kefil ya da teminat da istenmiyor. Faiz oranlarında da avantaj sağlayan TEB Bankası, Hoş Geldin Faizli Kredi kampanyasında faizleri 3.09'a sabitlemiş bulunuyor. Öte yandan 36 aya kadar vade imkanı sunulan 50.000 TL'ye kadar kredi kullanımlarında ise faiz oranını 2,99'a kadar düşeceği bilgisi de bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunuyor. 1879 Findeks notunun göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama örneğinde 10,000 TL'nin 36 aylık vadede faizi 2.99 olarak belirlenmiş bulunmaktadır.