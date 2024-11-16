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18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Kadınlara hükümet tarafından sağlanan desteklerin önü arkası kesilmiyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:19
18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Kadınlara hükümet tarafından sağlanan desteklerin önü arkası kesilmiyor. Dar gelirli konumunda değerlendirilen kadınlara sağlanan desteklere ek olarak girişimcilik potansiyellerinin artması adına da bir çok destek programı devreye alınıyor. Devletin yanı sıra, kalkınmayı sağlayan bir çok sektörden ya da girişimcilik ajanslarından da destekler duyuruluyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), bölgedeki kadın girişimcilerin önünü açacak dev bir destek programını hayata geçirdiklerini ifade etti. Belirli şartları taşıyan ya da belirli illerde ikamet eden kadınlara yönelik destekten faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte detaylar... 

GEKA tarafından yapılan açıklamada "Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı" adı altında kadınlara sağlanan desteğin amacı olarak, kadınlara destek, bölgeye destek ve ekonominin düzelmesi olduğu da ifade ediliyor.  

GEKA DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? 

18 yaşını doldurmuş kadınlar 

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ikamet edenler 

Yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimciler 

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

GEKA DESTEĞİ NE KADAR ÖDENECEK 

Başarılı bulunan projelere, 100.000 TL ile 400.000 TL arasında değişen tutarlarda, tamamen hibe şeklinde destek verilecek. Proje süresi ise 6 ile 9 ay arasında olacak. Yapılan açıklamada toplam kaynağın 4.000.000 TL olduğu belirtildi.  

GEKA HANGİ PROJELERE DESTEK VERECEK 

Tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ürünlerin geliştirilmesi veya üretilmesi, yeni hizmet deneyimleri ve çözümleri oluşturulması adına; Yeni ürün geliştirme desteği; 

Üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için yeni teknolojilerin kullanılması adına; Yenilikçi hizmet çözümleri desteği; 

Ürün ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yenilikçi pazarlama yöntemlerinin kullanılması adına da İnovatif pazarlama stratejileri desteği verilecek. 

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

GEKA PROJESİ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ 

Programa başvurmak isteyen kadın girişimciler, 9 Ocak 2025 tarihine kadar GEKA'nın resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlayabilirler.  

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