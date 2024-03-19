18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı içerisinde yen ibir ikramiye ödemesi açıklaması yapmıştı.Geçtiğimiz hafta içerisinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada 20234 yılında bu ikramiye ödemesinden bir çok kişinin balvurduğu ve ödemesini aldığını ifade ediyor. 2024 yılı emekli ikramiye ödemeleri konusu şu sıralar ülke ekonomisinin en orta noktasında bulunurken, ikramiye araştırması yapan vatandaşın karşısında özellikle de arama motorlarında yeni birt ikramiye ödemesi çıkıyor. Aslında 4 senedir devam eden vergi kaçakçılığı ihbar ikramiyesi ile alakalı birçok kişinin bu ödemelerden habersiz olduğu belirtilirken, yüzbinlerce liranın ödenebileceği belirtilmiş bulunuyor.

Vergi kayıp ve kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir rol oynayan ihbar müessesi gün geçtikçe dikkatleri üzerine topluyor. Yasa dışı faaliyetlerin hükümete sağladığı zararların başı olarak bilinen vergi kaçakçılığı ile önemli ölçüde başa çıkılma amacı güdülmektedir. Adil bir düzenin önünde engel teşkil eden vergi kaçakçılığı gibi bir durumla karşılaşılması durumunda vatandaş için destek ve ihbar hattı kurulmuştur. Öyle ki bu ihbarı yapan vatandaşa ikramiyr ödemesi yapılmaktadır.





Suçları veya ihlalleri açığa çıkarmada yardımcı olan kişilere verilen teşvik niteliğinde olan ihbar ikramiyesi, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçların azaltılması ve önüne geçilmesi amacıyla yapılmaktadır.

İHBAR İKRAMİYESİ TUTARI

2020 yılından beri eden ihbar ikramiyesi, , ihbar ettikleri mükellefe tahakkuk eden verginin %10'u kadar ödenmektedir. İhbar edilmesi ve ihbarın kabul edilmesi akabinde 1/3'ü peşin, kalan 2/3'ü ise tahsilattan sonra sağlanmaktadır.

İHBAR İKRAMİYESİ BAŞVURUSU

İhbar ikramiyesi ile alakalı başvurular Vergi Dairesi'ne veya Cumhuriyet Savcılığına yazılı olarak yapılmaktadır. Elinde somut delil ve bilgiler bulunan vatandaş, başvurusunu yapması akabinde Vergi Dairesi konuyu bir süre boyunca inceleyecek ve doğruluğunu açığa çıkartacaktır. Yapılan ihbarın kabul edilmesi durumunda da yukarı bahsi geçen oranlarda ödeme yapılacaktır.





Şuçluların yakalanması için hükümete destek amacı sağlayan ihbar ikramiyesi ile birlikte yapılan ödeme vatandaşı teşvik etme niteliği sağlamaktadır. Yapılan ihbarlarda yazılı olarak ihbar ikramiyesinden faydalanmak istendiği belirtlimesi gereklilği mevcuttur. İhbarı yapan birey başvuru sırasında kimliğini ibraz egtmek zorunluluğu mevcut iken karşı tarafa bu bilgiler verilmeyeceği de kanunlarda yer alıyor. İhbar ikramiyesi tutarı tavanı ise 100. 000 TL olarak çaıklanmış bulunuyor.