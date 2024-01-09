18 yaşını geçene kredi kasası açıldı! Kimliğiyle gelen 100.000 TL nakit parayı götürecek

18 yaşını geçen herkes başvuru yapabiliyor! 100 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

18 yaşını geçene kredi kasası açıldı! Kimliğiyle gelen 100.000 TL nakit parayı götürecek
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Nakit sıkıntılarınızı dert etmeyin! 100 bin TL'ye varan ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

100 BİN TL'YE VARAN ÖDEME YAPILACAK

PTT tarafından yapılan son duyurulara göre emeklilere özel yeni bir kredi kampanyası başlatıldı. PTT kredi kampanyasından sadece emekli müşterilere faydalanabilecek ve N Kolay bankacılık sistemine maaşını taşıyan emekliler krediye başvuru yapabilecek. 100 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranı emekli maaşı ve kredi notuna göre değişecek. Faiz oranları yüzde 3.19 ile yüzde 5.09 oranında değişkenlik gösterecek. 

emeklilere 100 bin tl ihtiyaç kredisi fırsatı

Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenlenen kredi kampanyasından tahsis edilecek ücret kredi tutarının binde beşi kadar hesaplanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekli müşterilerin 80 yaşını geçmemesi gerekiyor. Emekliler maaş taşıma işlemlerini ve kredi başvurularını N Kolay dijital bankacılık üzerinden dakikalar içinde yaparak başvuruları onaylandıktan sonra ödemelerini anında hesaplarından çekebiliyorlar. PTT tarafından başlatılan kredi kampanyası kapsamında taksit tutarları şu şekilde belirleniyor;

-1.250 TL için 12 ay vadeyle 134,33 TL, 24 ay için 83,22 TL, 36 ay için 67,46 TL

-5.000 TL için 12 ay vadeyle 537,31 TL, 24 ay için 332,89 TL, 36 ay için 269,84 TL

-10.000 TL için 12 ay vadeyle 1.074,33 TL, 24 ay için 665,78 TL, 36 ay için 539,68 TL

-100.000,00 TL 12 ay vadeyle 10.746,30 TL 6.657,77 TL

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