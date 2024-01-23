2 çocuk sahibi çalışana Şubat'ta 33 bin 700 lira maaş verilecek! Toplu Sözleşmenin altı çizildi

Ülke genelinde maaş zamları ve çalışan haklarının yenilenmesi amacı ile toplu görüşmeler devam ediyor. Özellikle de belediyelerin yaptıkları toplantıların sonuçları ve bağlı bulunulan sendikaların çabalarıyla verilen kararlar gün gün araştırılıyor. 2024 yılına girilmesi ile asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları da gündeme çıkmaya başladı. Asgari ücretli ve memur maaş katsayıları eşitlenirken, emekli maaşı yüzde 7 geride kaldı. Emekliye ara zam çalışmalarının olabileceği iddiaları devam ederken, memur ve asgari ücret taban zammı olmak üzere gün gün belediye zamları açıklanıyor. Belediyeler gerek kadrolu işçisine gerekse de taşeron işçisine yaptığı zam konusunda paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden tamamlarken, geçtiğimiz günlerde metal işçilerine yapılan zam oranı ağızları açık bırakmaya yetti. Akabinde ise geçtiğimiz gün açıklanan toplu iş sözleşmesinde belediye işçilerinin yeni maaşları ve hakları belirlendi.





BURSA BELEDİYESİ TOPLU SÖZLEŞME

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bulunulan iştiraklerde yapılan toplantı sonrasında sözleşme imzalandı. 45 saat çalışma şeklinde maaşlar, 33 bin 700 liraya yükselirken, 42.5 saat çalışma bareminde ise maaşlar 32 bin 250 liraya yükseltildiği açıklandı. Bu maaşların 3 yıllık tecrübesi bulunan ve 2 çocuk sahibi olan bireyi ilgilendirdiğinin de altı çizildi. Hizmet-İş ve Özgüven-Sen sendikaları ve belediye yetkilileri ve bağlı bulunulan müdürlüklerin iştiraki ile düzenlenen toplantıda çıkan sonuç çalışanın cebini doldurdu.





Maaş zam dönemi olmamasına rağmen hayat koşullarının olumsuzluğu sebebiyle acil toplantı kararını kendisinin aldığını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hiç kimsenin baskısı olmadan sözleşme imzalandığının da altını çizdi. Bursa'da toplam 10 bin 357 personelin bu zamdan faydalanacağını belirten başkan; Mimar olsun, mühendis olsun, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı olsun, daire başkanı veya şube müdürü olsun, temizlikçi, çaycı veya mutfakta çalışan her bireyin bu zamdan etkileneceğini belirtti.

YEMEK YARDIMI YÜZDE 50 ARTTI

Yemek yardımını da yüzde 50 oranında arttırdıklarını belirten başkan, aylık net 3 bin 450 TL'ye tekabül edeceğini belirtti. Aile ve çocuk yardımının da yüzde 312 oranında arttırıldığı belirtilirken, 2 bin 100 TL ortalama ile çalışanın hak sahibi olacağı belirtildi.

ZAMLI MAAŞLAR ŞUBAT'TA

Sağlanan bu maaş zamları ve destek zamlarının Şubat ayı itibari ile hesaplara aktarılacağı belirtilirken, yüzde 70 ilâ yüzde 88 arasında zam yapıldığı belirtildi.