2 gün sonra yüzde 20 zam geliyor! Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı az önce duyurdu

Son dönemde tüketici fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, piyasaları ve vatandaşları yakından etkilemeye devam ediyor. Özellikle gıda ve atıştırmalık ürünlerinde yaşanan fiyat artışları, tüketicinin cebini zorlamaya başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 1 Eylül itibariyle Nestle ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 20 arasında zam geleceğini duyurdu. İşte zamların detayları ve tüketicilere etkileri...

TEKEL BAYİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'NDEN ZAM AÇIKLAMASI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Nestle’nin çikolata ve süt grubuna zam yapılacağını belirtti. Dündar, “01.09.2024 tarihi itibarıyla Nestle çikolata ve süt grubuna %10 ile %20 arasında zam geçişi olacak” ifadelerini kullanarak, tüketicileri bu gelişme hakkında bilgilendirdi.

Bu açıklama, son dönemde sürekli artış gösteren gıda fiyatlarına bir yenisinin daha ekleneceği anlamına geliyor. Nestle’nin popüler çikolata ve süt ürünlerinde yapılacak bu zam, market fiyatlarına da yansıyacak ve tüketicilerin alım gücünü zorlayacak gibi görünüyor.

ZAMLAR TÜKETİCİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu yılın başında belirlenen yeni asgari ücret, gelen zamlar ve artan enflasyon oranlarıyla birlikte erirken, güncel olarak açlık sınırının altına indi. Asgari ücretliler ve emekliler, maaşlarına yapılması beklenen ara zam taleplerinin karşılanmaması üzerine zor bir süreç yaşıyor. Özellikle 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, hükümetten asgari ücrete ara zam beklerken, temmuz ayında yapılması beklenen zam da gerçekleşmedi. AKP, yeni yıla kadar asgari ücrete ara zam yapılmayacağını duyurarak, beklentileri suya düşürdü.

Bu süreçte, temel tüketim maddelerine gelen zamlar da halkın alım gücünü olumsuz etkiliyor. Nestle’nin ürünlerine gelen yüzde 10 ila yüzde 20 arasındaki zam, özellikle dar gelirli ve orta gelirli tüketicileri zorlayacak. Çikolata ve süt ürünleri gibi temel tüketim maddelerinin fiyatlarındaki artış, tüketici harcamalarını yeniden gözden geçirmesine sebep olabilir.

NESTLE ÜRÜNLERİNE GELECEK ZAM ORANI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, Nestle çikolata ve süt ürünlerine gelecek zam oranı yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişecek. Bu zam oranları, hem perakende hem de toptan satış fiyatlarına yansıyacak. Özellikle market ve tekel bayilerinde satılan Nestle ürünlerinin etiket fiyatlarının artması bekleniyor.

Nestle’nin çikolata ve süt grubuna yaptığı bu fiyat artışının, diğer gıda ürünlerine de yansıması muhtemel. Ekonomistlere göre, temel gıda maddelerine yapılan zamlar, enflasyon oranlarını da doğrudan etkileyecek ve yıl sonuna kadar enflasyonun artış eğiliminde olması bekleniyor.

NEDEN ZAMLAR DEVAM EDİYOR?

Zamların ardı arkası kesilmezken, birçok sektörde fiyat artışlarının devam etmesinin sebepleri de tartışma konusu. Ekonomistlere göre, Türkiye’de enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle uluslararası piyasalarda artan maliyetler, Türkiye’deki ürün fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

Nestle gibi büyük firmaların da maliyet artışlarını fiyatlarına yansıttığını belirten uzmanlar, bu durumun uzun vadede tüketici davranışlarını etkileyebileceğini ifade ediyor. Tüketicilerin, fiyat artışlarına karşı daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi beklenirken, bu durumun da yerel üreticilere olan talebi artırabileceği belirtiliyor.

Tüketiciler, bu tür fiyat artışlarına karşı bütçelerini gözden geçirmeli ve alışveriş alışkanlıklarını yeniden düzenlemeli. Ekonomistler, tüketicilere bütçe dostu ürünler ve markalara yönelmelerini öneriyor. Aynı zamanda market kampanyalarını ve indirim dönemlerini takip etmek, bu süreçte tüketiciye önemli avantajlar sağlayabilir.



YENİ YILDA YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR MU?

Uzmanlar, gıda ve temel tüketim maddelerine yönelik zamların yılın son çeyreğinde de devam edebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki belirsizlikler, Türkiye’deki enflasyon oranlarını da etkiliyor. Bu nedenle, tüketicilerin yılın geri kalanında dikkatli olmaları ve bütçelerini buna göre planlamaları gerektiği belirtiliyor.