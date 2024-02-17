2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bankacılık verileri, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasındaki dikkat çekici değişikliklere ışık tutuyor. KKM havuzunda bulunan güncel tutarın, dolar kuru için potansiyel bir tehdit olan erimenin yaşandığı 26 aylık KKM tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin ekonomi politikalarının yıllar boyunca AKP'nin etkisi altında yürütülmesi, TCMB'nin prestij kaybetmesine neden oldu. Ancak, 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan 'parasal sıkılaşma' adımları ve KKM tasfiyesi, ekonomi yönetiminde olumlu bir etki yaratıyor. KKM'nin dolar/TL paritesi üzerindeki risk faktörünün azalması, Türkiye'nin Kredi Risk Primi (CDS) puanına olumlu yansıyor.





TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasının ardından ekonomi, bir 'bilinmezlik girdabına' sürüklenmiş durumda. Ancak, 2023 yılının ilk yarısında şişirilen KKM uygulamasının tasfiye süreci, ekonomiyi dengelemek adına atılan adımlar arasında öne çıkıyor.

KKM'nin 139 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesini görmesinin ardından yaşanan sürekli erime, 26 aylık ömründe bu hafta itibarıyla haftalık olarak yüzde 3.1'lik bir düşüşle karşılaştı. TCMB'nin, mevcut para politikasını devam ettirme kararlılığı ve KKM tasfiyesi ile birlikte 2024 yılı sonunda uygulamanın tamamen sıfırlanması planlanıyor.

Ancak, KKM'de bulunan yüklü paranın bir tasfiye süreci başlatılması durumunda döviz tevdiat hesaplarına yönelebileceği riski, TCMB'nin sınırlayıcı adımlar atmaya hazırlanmasına neden oluyor. Ekonomi yönetimi, bu kritik süreçte dikkatli adımlar atmaya devam ederken, tasfiye sürecinin geride bıraktığı 80 milyar dolarlık meblağ, gelecekteki ekonomik istikrar açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.