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2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşın emekli maaşlarının yükselmesini sağlayacak olan intibak yasası beklentileri gün geçtikçe büyüyor. Peki intibak yasası ne zaman gelecek? işte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.02.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 17:40
2000 yılı emeklinin sıfır noktası! 8 bin lira intibak ile maaşlar asgari ücrete eşitleniyor

Uzun süredir intibak yasası ile alakalı gelişmeler takip ediliyor. Aralık ayında yapılan açıklama işe birlikte 2024 yılı için intibak yasasının devreye girebileceği iddia edilirken, 2000 yılı öncesi ve sonrası emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeler de an an takip ediliyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşın emekli maaşlarının yükselmesini sağlayacak olan intibak yasası beklentileri gün geçtikçe büyüyor. Peki intibak yasası ne zaman gelecek? işte detaylar.

Meclisin 16 Ocak'ta tatilden çıkması akabinde emekliye%49,25'lik zam açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmesi yasası onaylanırken bunların akabinde şu an gündemde olan konu temmuz zammı ve intibak yasası olarak biliniyor. Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi ve asgari ücrete tamamlanabilmesi adına intibak zammının ne kadar olacağı ile birlikte emeklinin prim gün sayısına ve kazançlarına göre değişecek olan intibak zammı hesaplamaları yakından takip ediliyor.

TL

İNTİBAK YASASI TEKLİFİ GELDİ

Emekli maaşlarına ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkartıldı. Atılan adımlar sonrasında Özellikle de 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaş eşitsizliğin ortadan kalkması adına intibak yasası gelişmelerini yakından takip ediyor. Konu ile alakalı talepler de gün gün meclise sunuluyor. Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından meclis genel kurulunda intibak yasası ile alakalı bir teklif sunuldu. Kalaycı açıklamasında 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan bireyin maaş farklarını düzenlenmesi konusunda intibak yasası ile alakalı çalışmaların başlaması gerekliliğini belirtti.

İNTİBAK ZAMMI 8 BİN LİRA

Öte yandan SGK uzmanları da intibak yasası ile alakalı birçok hesaplama sunmuş bulunuyor. Yapılan hesaplamalarda ise olası bir intibak yasası onaylanması durumunda emekliye 8.000 TL civarında maaş artışı sağlanabileceği tahmin ediliyor. Sadece uzmanların hesaplarında yer alan bu rakam konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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